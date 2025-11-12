若與台灣斷交轉抱中國？巴拉圭官員分析風險 結果將超虧

國際中心／張尚辰報導

近年來，中國積極拉攏台灣邦交國，試圖拓展外交影響力，近日甚至將焦點轉向巴拉圭。對此，巴拉圭海關總署署長的經濟學家弗魯托斯（Julio Fernandez Frutos）指出，維持與台灣的經濟關係對巴拉圭工業化與技術發展具有長遠利益；反之，若轉向與中國簽署自由貿易協定（FTA），不僅宏觀經濟淨效益為負，每年還可能損失約5.92億美元（約新台幣189億元）。

根據巴拉圭媒體《Ultima Hora》報導，弗魯托斯表示，台灣的投資有助於將巴拉圭打造成工業與技術平台，因為台灣不僅是原物料買家，也可能在當地設立工業園區與自由經濟區工廠，促進製造業發展與技術轉移，創造高附加價值的就業機會。

巴拉圭深化台灣合作 推動工業與技術升級

除此之外，台灣還能協助巴拉圭強化電力基礎設施，應對2030年代可能出現的電力短缺。舉例來說，巴拉圭發展金融機構（AFD）目前已運用台灣提供的2億美元（約新台幣61億元）貸款，推出前所未有低利率的住房貸款，展現出兩國合作潛力。

在出口與產業升級層面上，弗魯托斯認為，與台灣合作可推動「巴拉圭製造」產品的附加價值，包括食品加工、電子、製藥、生技及電動車等領域，並透過雙邊培訓計畫培育能源、自動化與人工智慧等技術人才。

弗魯托斯比較對中貿易的結構性問題，指出巴拉圭自中國的進口額已超過50億美元（約新台幣1549億元），而出口卻不足3000萬美元（約新台幣9.2億元），顯示出明顯的結構性逆差。此外，他也提到，中國商品進口所繳稅負率甚至低於來自Mercosur（南方共同市場）的商品，反觀台灣市場仍在擴張，若趨勢持續，到2026年對台出口可望達3.5億美元（約新台幣108億元）。

中國投資誘因有限 貿易轉向風險高

至於對中國開放肉品與大豆出口的可能性，弗魯托斯分析，整體收益僅增加約3%，大豆受益高，但肉品價格反而下跌，淨收益有限，若貿易轉向中國，巴拉圭則可能需要放棄現有的穩定市場。

弗魯托斯強調，中國主要需求仍集中於原物料，缺乏對巴拉圭工業與技術升級的助益，若僅出口原料、進口製造品，長期將加劇貿易逆差與去工業化風險。他直言，「我們幾乎所有物資都從中國進口，但我們能賣給他們的東西卻僅限於原材料，這不是可持續的模式。」

最後，弗魯托斯提醒，應審慎評估中國投資意圖究竟是建設新工廠，還是僅收購戰略資產，如果他們購買現有港口，只會導致資產所有權的變更，無助於真正的產業發展。

