若藍白倒閣會發生什麼事？邱毅曝賴政府「類大罷免」下一招：卓榮泰轉攻這職位

藍白主導的立法院通過《財政收支劃分法（財劃法）》再修正版，行政院長卓榮泰15日宣布不予副署，引起各界高度關注；前立委邱毅譴責賴政府行徑違憲、獨裁的同時推測，若藍白「中計」發動倒閣，總統賴清德將在撤換行政院長後，派卓榮泰代表民進黨參選台北市長。

「怪不得外媒批評賴清德是魯莽的人」，邱毅透過臉書痛批，行政院長副署權是用來制衡總統權力的，當年郝柏村也是拿來針對蔣仲苓的人事權，如今卻被賴清德拿來對付在野黨，「這就是獨裁，就是法西斯，就是封建帝制」。

廣告 廣告

邱毅指出，無論是前立委蔡正元提出的彈劾總統，還是民眾黨主席黃國昌呼籲人民走上街頭，都顯示「台灣人民終於有感了」。不過邱毅也提醒，若在野黨「中計」進行倒閣，賴清德就會在順勢把卓榮泰換掉之餘，派他（卓榮泰）去選台北市長。

「這就是賴清德的陰謀」，邱毅推測，除了讓卓榮泰卸下閣揆職務、轉換跑道去選台北市長之外，還會在解散立法院、重新改選後祭出司法檢調追殺在野，再來一次「類大罷免」。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

