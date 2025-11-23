若藍白合新北藍系立委席次增？侯友宜：所有合作一定要有共同的理念
政治中心／綜合報導
國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前舉辦領袖高峰會，兩位黨主席見面後交換初步意見，奠定藍白合框架。今（23）日新北市長侯友宜被問到「新北如果藍白合，藍系立委的席次會增加嗎？」侯回應表示所有的合作一定要有共同的理念。
侯友宜上午出席「新北市114年嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」表示，新北市在托嬰機構以及托育人員來照顧新北市的孩子們，他們非常的專業也細心的呵護他們長大，尤其新北市在整個托育已經超過OECD的36%，已經來到45%，也是全臺灣在整個托育裡面，不管是機構跟人員最多的地方。
侯友宜說，在專業跟細心的照料上，要給予積極的肯定跟支持，以愛為名、以心為本，托育人員居家的照顧以及托嬰機構都做得非常的落實，跟他們並肩作戰，讓我們的孩子在愛的當中能夠不斷地成長跟茁壯。
媒體問到「現在那個新北如果藍白合，藍系立委的席次會增加嗎？」侯友宜說，所有的合作一定要有共同的理念，尤其能夠創造出人民有感的建設跟社會福利，這才是最重要的，無論哪一個參選人、如何合作，都要一步一腳印務實的去耕耘新北市，讓新北市民能夠看到，提出未來能夠落實的願景，這才是以人民為本。
