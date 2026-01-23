若藍白新北分裂！三腳督「蘇巧慧、李四川差距僅1.5%」

政治中心／綜合報導

2026新北市長選戰，民進黨早早由蘇巧慧定於一尊，民眾黨則是黃國昌，但國民黨至今還在鴨子划水，美麗島電子報公布了最新民調，藍營呼聲最高的李四川來參選，支持度是34.2%位居第一，領先蘇巧慧的32.7%，但兩人僅差距1.5個百分比，選情膠著，而黃國昌卻只有15.4%大幅落後。

最早表態要參選2026新北市長的民眾黨主席黃國昌，在新北市三重高掛合體黨內小雞看板，而早早定於一尊的民進黨立委蘇巧慧，也與小雞掛上看板，2026新北市長選戰升溫，卻遲遲不見國民黨，由誰來戰。記者vs.台北市長蔣萬安：「市長什麼時候願意放走川伯。」

早早定於一尊的民進黨立委蘇巧慧，也與小雞掛上看板，2026新北市長選戰升溫。（圖／民視新聞）





新北市議員（國）呂家愷：「從去年就看到民進黨的母雞，帶著小雞開始掃街，造勢還有掛看板，與其說是擔心，倒不如說是我們心裡，癢癢的躍躍欲試，所以我們期待國民黨內，趕快推出一個所謂的候選人。」

國民黨遲遲未推派出人選，引發基層憂心，而根據最新民調顯示，若藍白互不相讓，最終形成三腳督局面，雖然李四川獲得34.2%支持度，贏過蘇巧慧和黃國昌，但李四川跟蘇巧慧差距只有百分之1.5選情膠著，而黃國昌僅佔15.4%大幅落後。但如果藍白順利整合推派李四川，雖然贏過蘇巧慧，但差距也只有個位數，若是劉和然跟黃國昌，則是蘇巧慧遙遙領先，而這份民調中，支持藍營續任的只有三成四，有四成更希望換黨做做看。





最新2026新北市長民調，黃國昌僅佔15.4%大幅落後。（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌：「40歲以下，支持度最高的是我，但是60歲以上，真的輸到慘不忍睹。」新北市參選人（民）蘇巧慧：「持續我現在的狀態，就是把長跑當作短跑衝刺，認真地爭取更多新北市民的認同，把這個個位數的差距追過去。」年底大選倒數中，新北這一仗，對比民進黨早早定於一尊拚選戰，藍營不只內部有得喬，怎麼和白營整合，恐怕也是一個頭兩個大。

