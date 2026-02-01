若蘇巧慧當選再剃光頭？陳柏惟笑回「衝刺期再弄一下」，還不忘酸黃國昌

記者盧素梅／台北報導

立院榮譽顧問陳柏惟（3Q）今（1）日專程北上陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧掃街拜票。（圖／翻攝畫面）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今（1）日赴三重市場掃街拜票，立院榮譽顧問陳柏惟（3Q）也專程北上陪同掃街，他曾在去年大罷免期間發下豪語說，若台中第二選區（沙鹿區、龍井區、大肚區、烏日區、霧峰區）二階段通過，就剃光頭以鼓舞罷團士氣，最後也兌現承諾，媒體今天也問他，若蘇巧慧當選會考慮再剃頭嗎？3Q笑回，衝刺期再弄一下，同時不忘酸黃國昌「不要像有些人競選總部這麼早開」。

蘇巧慧今天上午在前立委陳柏惟（3Q）及立委李坤城等人的陪同下，到三重力行市場拜票。媒體詢問陳柏惟怎麼會想要陪蘇巧慧掃街拜票？陳柏惟表示， 過去在立法院就常常受到蘇巧慧的照顧，從側面觀察她的個人特質，還有她的個性上，「我覺得都是一個非常溫暖，而且充滿關懷跟照顧的，所以我想支持她選新北市長，無疑是一個最強母雞，可以毫無保留。問我新北投給誰？巧慧！「巧（聰明）又會」（台語）」。

廣告 廣告

媒體追問，若蘇巧慧當選會不會考慮再剃頭？蘇巧慧搶答指出，「不行，我要一個很帥的陳柏惟！」，馬上又改口說「不行，不行，沒有頭髮也很帥，全世界我最適合講這句話，沒有頭髮也很帥。」陳柏惟則笑著回應，衝刺期再弄一下，不要像有些人競選總部這麼早開。

李坤城則表示，剛剛問說 3Q 為什麼來三重？因為都是「三」嘛，「三」重、「3Q」陳柏惟，所以今天 3Q 就陪著蘇巧慧，還有我們六位議員一起來跑這個力行市場。他強調，蘇巧慧這一步一腳印大家都有看見，她也是深耕在新北，「不像有些人也要選新北市長，但是住在台北市或者是好幾間房，這個氣勢高下立判。」

更多三立新聞網報導

民調緊追李四川僅個位數！蘇巧慧：持續長跑當作短跑衝刺 空戰巷戰齊發

預告參戰？李四川曬內湖夜櫻照 突喊「我住新北」：希望是更有花的城市

不只「貪汙助理費」合法！蘇巧慧發現黃國昌把「公費助理補助」全刪了

新北三腳督成形？八炯預言「黃國昌一定退選」 曝他最終目的

