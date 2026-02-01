即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

前立委陳柏惟去年（2025）在大罷免期間，承諾罷免藍委顏寬恒二階達標就剃光頭，而當時歷經罷團努力下補件成功，也讓陳柏維履行諾言；如今，陳柏惟今（1）日上午陪同民進黨新北市長參選人蘇巧慧赴大三重力行市場掃街拜票，並表態力挺蘇巧慧的決心，也被問到是否對方當選市長會再剃頭髮，陳柏惟的反應也隨之曝光。





陳柏惟今日上午受訪表示，過去在立法院常常受到蘇巧慧的照顧，從側面觀察蘇巧慧的人格特質、個性上是非常溫暖、充滿關懷和照顧，「支持她選新北市長，無疑是最強母雞，可以毫無保留；問我新北投給誰？蘇巧慧『巧』跟『會』！」，蘇巧慧聽聞後則喊「很會耶！」。

記者追問，如果蘇巧慧當選是否會再剃頭髮？蘇巧慧原先說「不行，我要一個很帥的陳柏惟」，結果改口「沒有頭髮也很帥，全世界我最適合講這句話」；陳柏惟則強調，衝刺期再弄一下，不要像有些人競選總部這樣早開。





原文出處：快新聞／若蘇巧慧當選新北市長再剃頭髮？陳柏惟表態了

