若被中國侵犯絕不投降！黃暐瀚：我們準備越多對岸動武越可能失敗

賴清德總統視導漢光演習部隊實兵演練狀況。 圖：取自總統府Flickr

[Newtalk新聞] 中國持續增加對台軍事威脅，中國領導人習近平堅稱不放棄以軍事暴力手段侵吞台灣，不斷發動對台軍演並頻繁派出軍機、軍艦擾台，危害台灣民眾生命安全。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，只要台灣準備越多，對岸動武越可能失敗，真的動武的可能性，也就隨之降低。

黃暐瀚以「若被攻擊，絕不投降」為題發文寫道，賴清德總統投書美國華盛頓郵報的「1.25兆國防特別預算」吸引了他的注意，他26日邀請國安會副秘書長林飛帆到他的廣播節目談「全民安全指引」。林飛帆在節目上說，不管是全民安全指引或是增加國防預算，都是為了提高台灣的韌性，降低對岸發動軍事威脅的動機。

林飛帆強調：「我們準備越多，對岸動武越可能失敗，真的動武的可能性，也就隨之降低」，黃暐瀚指出，這就是手冊中所寫：「政府不會投降」的原因，（增加韌性、降低敵人動武動機）！林飛帆在節目上拿出瑞典、法國、捷克等國的國防手冊說明：「這些發生戰爭機率遠比台灣更低的國家，同樣也在提醒民眾相關的訊息」。

黃暐瀚也提到，瑞典手冊的封面就是軍人拿槍，裡頭清楚寫到：「如果瑞典被攻擊，絕不投降」！這跟電影美國隊長在瘦弱的時候被揍卻一直站起來說：「I can do this all day」是一樣的道理。有網友質疑：「如果美國爸爸逼你投降呢？像烏克蘭那樣」、「烏克蘭也沒有投降，卻準備接受喪權辱國的安全和平協議」、「講不投降的底氣在於瑞典有加入北約」。

也有網友示警：「目前藍白正模仿香港模式積極配合中共，從立法院著手修改許多獨厚中國人的法案洗人口放寬參政權，台灣到底能撐多久？」、「當年烏克蘭因內部分化而傾向親俄，如今台灣也有不少人對中國抱持幻想。唯有認同自己的家園、看清外部威脅、並堅定站在一起，我們才能避免『今日烏克蘭、明日台灣』的悲劇重演。」

