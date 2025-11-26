若被徵召選北市就發百份雞排！王世堅與姚惠珍對賭 認為「她」是更好人選
[Newtalk新聞] 2026縣市長及議員選舉，各黨布局陸續展開，民進黨在台北市長提名人選備受關注，除了表態參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，立委王世堅聲量極高，近期的民調也位居黨內各人選領先，然而，王世堅昨日在節目中，資深媒體人姚惠珍當場對賭，如果民進黨徵召王選台北市長，他將認輸發放100份雞排，持續強調黨內有更好人選。
有意參選台北市長的吳怡農昨日公布民進黨5位潛在台北市長參選人的互比式民調，委託山水民調，有效樣本1075人，加權前家戶535份、手機540份，結果顯示，在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為 22.7％，領先吳怡農20.3％，2者差距2.4個百分點在誤差範圍內，至於沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前民進黨秘書長林右昌的支持度分別為16.9%、9.9%、5.1％。
若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅的24.2％支持度領先其所有人，吳怡農的15.3%仍位居第二，但落後8.9個百分點。
王世堅昨日在上報節目「人生逍姚遊」接受主持人姚惠珍訪問，姚惠珍當場與他對賭，如果民進黨徵召他披戰袍大戰蔣萬安，王世堅認輸，他將發放100份雞排；如果民進黨未徵召王世堅選台北市長，姚惠珍認輸，將發放100份雞排。
不過，王世堅持續強調，很多人都比他適任，他最推薦行政院副院長鄭麗君，認為她學養俱佳，才貌雙全，執行能力強，也懂得溝通和說明政策，這次關稅議題也兩度詳盡說明，內容完整，是國之棟樑。
