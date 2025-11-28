若被徵召選台北市長？卓榮泰回謝龍介：我會和總統說不好

即時中心／潘柏廷、魏熙芸報導

民進黨尚未拍板台北市長人選，除壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農遞出意願書外，其他被點名的人選包含綠委王世堅、沈伯洋等人。不過，國民黨立委謝龍介今（28）日下午在立法院質詢閣揆卓榮泰時，宣獲得機密消息並問對方明年（2026）是否會選台北市長？卓榮泰在過程中始終否認喊絕對不是，謝龍介更追問，若總統賴清德要徵召卓榮泰參選台北市長的話，卓榮泰則表達，會向賴清德表示「我會和他說不好」。

卓榮泰今日前往立法院備詢，下午場則遇到謝龍介；謝龍介質詢期間，宣稱獲得一個很機密的消息，「貴黨是執政黨，貴黨的事情也是國家的事情，而貴黨現在各縣市也在提名；在這邊慎重跟您請教，明年你會參選台北市長嗎？」，卓榮泰則笑著回應，明年會在台北市長選舉中當投票的人。

不過，謝龍介繼續說：「我選台南市長，我也可以投票啊！」，卓榮泰也回應，「你投給自己呀，但我不會投給自己」；謝龍介則表示，卓榮泰風度很好，連當候選人還不會投自己，「不是輸很多，就是贏很多」，但卓榮泰仍表達沒有這件事情，並喊說，因為每個政黨提名的人有全盤的考量。

但是，謝龍介仍窮追不捨提到，從陳水扁、馬英九、柯文哲、蔣萬安等要選台北市長前被問多次都回答沒有要選，而卓榮泰也承諾，絕對不會成為台北市長的候選人。

當謝龍介繼續問，若賴清德要徵召卓榮泰參選台北市長的話，卓榮泰則表達「我會和他說不好」；謝龍介更進一步問，如果賴清德堅持卓榮泰參選，才能hold住民進黨在北北基桃的基本盤的話是否會角逐？卓榮泰強調，賴清德是一位會聽別人建議、商量再做決定的人。

只是，謝龍介非常肯定，賴清德最後一定會徵召卓榮泰參選台北市長時，卓當下並沒有回應，讓謝龍介喊「被我猜中了齁？」，卓榮泰也笑回「好險你不是總統」，兩人也相視而笑，相關畫面也隨之曝光。

