若被攻擊絕不投降！黃暐瀚：我們準備越多「對岸動武越可能失敗」

政治中心／劉宇鈞報導

中國近年來持續加大對台灣的文攻武嚇，不擇手段的想完成兩岸統一。媒體人黃暐瀚今（26）日說，只要我們準備越多，對岸動武越可能失敗，真的動武的可能性，也就隨之降低。

黃暐瀚以「若被攻擊，絕不投降」為題發文表示，總統賴清德昨晚投書美國華盛頓郵報的「1.25兆國防特別預算」吸引了他的注意，他今天邀請國安會副秘書長林飛帆到他的廣播節目談「全民安全指引」。

黃暐瀚提到，林飛帆在節目上說，不管是全民安全指引或是增加國防預算，都是為了提高台灣的韌性，降低對岸發動軍事威脅的動機。「我們準備越多，對岸動武越可能失敗，真的動武的可能性，也就隨之降低」。

黃暐瀚指出，這就是手冊中所寫：「政府不會投降」的原因，（增加韌性、降低敵人動武動機）！林飛帆在節目上拿出瑞典、法國、捷克等國的國防手冊，「這些發生戰爭機率遠比台灣更低的國家，同樣也在提醒民眾相關的訊息」。

黃暐瀚也說，其中瑞典的手冊，封面就是軍人拿槍，裡頭清楚寫到：「如果瑞典被攻擊，絕不投降」！這跟電影美國隊長在瘦弱的時候被揍，卻一直站起來說：「I can do this all day」，是一樣的道理。

