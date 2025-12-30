若解散眾議院提早改選 日本自民黨仍需公明黨的票

日本公明黨黨魁齋藤鉄夫（站立者） 圖：翻攝自公民党的X

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗上任以來聲望持續高漲，解散眾議院、提早改選一直是該國政壇與輿論界討論的熱門議題。然而，高市領導的自民黨仍有顧慮，退出聯合執政的公明黨選票是重要考量。

日本是議會內閣制國家，執政黨可以在有利的時間點解散國會，提早改選，不必等到本屆國會議員任期屆滿。

日本《時事新聞社》報導，昔日在聯合執政時期，主攻比例代表制席位的公明黨會在單席選區支持自民黨。這是因為公明黨為自民黨在執政黨與在野黨的競爭中提供了重要的票倉。此際與自民黨合作的日本維新會，則還不能被稱為全國性政黨，因此在協調候選人方面較為謹慎。儘管如此，自民黨內部仍有一些人正在探索與維新會進行選舉合作的可能性。

一位前自民黨內閣大臣在29日接受采訪時強調，「通常情況下，眾議院解散並舉行大選的最可能時間是在明年國會例會結束時。」但他補充道，「我們能否贏得多數席位尚不明朗。公明黨已經與我們保持距離。」

自民黨正急於在「空缺選區」（即自民黨沒有候選人的選區）推出候選人，但實際上卻避開了去年眾議院選舉中讓給公明黨的11個選區。退出執政聯盟後，自民黨準備等待公明黨決定退出這些選區。

背後的原因是所謂的「公明黨選票」，據說每個選區能獲得1萬到2萬張選票。自民黨沒有呼籲公明黨按照比例代表制投票，而是透過在這些選區獲得公明黨的支持，並屢次贏得眾議院選舉。然而，現在公明黨已成為在野黨，立憲民主黨正積極拉攏他們。

與內閣的支持率相比，自民黨的支持率很難說已經完全恢復。一位資深黨員說， 「失去公明黨一半的選票就已經夠難了。即便我們無法合作，也承受不起衝突的後果。」

關於與日本維新會協調候選人的問題，自民黨幹事長鈴木俊一表示「甚至都沒有討論過」。自民黨已經在維新黨的大本營大阪和鄰近的京都的六個空缺選區進行了公開招募。如果他們推出官方認可的候選人，就可能成為維新黨的競爭對手。

自民黨與日本維新會在選舉合作方面的討論缺乏進展，很大程度上是由於自民黨內部的考量。自民黨內部擔心，加入聯合政府可能會被民眾批評為「以選舉為導向」。據自民黨內部人士透露，維新會曾表示「大阪沒有必要合作」。 日本維新會共同總裁藤田文武23日在演講中表示，與自民黨進行選舉合作「幾乎不可能」。

然而，如果執政黨之間展開競爭，也可能使在野黨取得優勢。在上屆選舉中，自民黨和維新黨的候選人在289個選區中的155個選區競爭，超過總數的一半。一位自民黨高層官員透露：「如果這能提高執政黨候選人的勝算，那麼做出調整是值得的。我們已經告知日本維新會，我們希望進行溝通。」

