若賴清德提名沈伯洋選台北市長 謝寒冰喊發雞排、幫站台、跪著直播

謝寒冰今天喊話賴清德總統，如果提名沈伯洋參選台北市長，他允諾將會發放雞排外，還會幫忙沈伯洋站台，甚至跪著開直播。（鏡報李智為攝）

隨著2026九合一選舉即將到來，各陣營人馬紛紛開始布局，不過目前民進黨仍未決定由誰來當「母雞」參選台北市長。資深媒體人謝寒冰今（17）日分析民進黨可能角逐的人士，他反諷認為民進黨立委沈伯洋是不錯人選，如果賴清德總統提名沈伯洋參選台北市長，他允諾將會發放雞排外，還會幫忙沈伯洋站台，甚至跪著開直播。

曹興誠昨（16）日於臉書po文，建議賴清德總統應徵召沈伯洋參選台北市長，他分析提到，沈伯洋遭到中共所謂的「全球通緝」，已樹立沈無懼迫害的勇者形象。「相較於縮頭畏尾、等著「一國兩制」後當台灣『特首』的蔣萬安，一高一低，一強一弱，判若雲泥。這種形象的懸殊差異，是沈伯洋勝選的有利條件。」

對此，謝寒冰今天在自己的YouTube頻道《有哏來爆》直播中談及此事，他反諷認同曹興誠的看法，他分析列出目前可能參選台北市長的綠營人士，最強的王世堅「賴清德根本不可能提名」、高嘉瑜幾乎確定去選市議員，至於吳怡農是否有機會，謝寒冰認為雖然當過台北市黨部主委，但卻對台北市的派系生態完全不熟悉，跟地方勢力不搭嘎，「拿什麼來選市長？」

謝寒冰今天喊話賴清德總統，如果提名沈伯洋參選台北市長，他允諾將會發放雞排外，還會幫忙沈伯洋站台，甚至跪著開直播。（翻攝自謝寒冰YT頻道）

謝寒冰還提到卓榮泰及鄭麗君，認為這2人都不敢跳下來選，怎麼看都只剩下沈伯洋是「最佳人選」，如果接下來賴清德真的提名沈伯洋參選台北市長，自己除了會發放雞排、幫忙站台外，甚至願意跪著開直播，「絕不食言」。

