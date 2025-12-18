若賴清德民調持續下滑「換蔡英文選2028」？沈富雄一句話曝後果：救不了還添亂

​民進黨大罷免失利後，有媒體報導，前總統蔡英文辦公室低調運作「準智庫級」公共政策讀書會數月，也重新啟動「想想論壇」，希望用政策論述回應社會爭點，不過動作頻繁也讓外界好奇，總統賴清德近來民調低迷，蔡英文是否有心再戰2028？對此，沈富雄在節目風傳媒網路節目《下班瀚你聊》解讀蔡英文動作，他直言，兩人在之前的初選就有疙瘩到現在，蔡英文救不了賴清德，反而更攪局。

​近日有消息傳出，蔡英文的辦公室低調運作「準智庫級」公共政策讀書會數月，邀請學界專家、前內閣官員研討重大施政議題、檢討過去執政路線，而促使蔡英文起心動念的原因，是有感於大罷免後的政壇局勢。

助理主持人雪寶問到，蔡英文這是想救援賴清德還是重出江湖？沈富雄回應表示，蔡英文想救援賴清德嗎？他覺得救不了，反而沒幫到忙還添亂。至於她是否打算重出江湖？做過總統的還有什麼江湖，這他猜不出來。

沈富雄接著表示，如果這個是真的，他無法參透蔡英文的動機是什麼，而且他非常不同意蔡英文去惹這些事情，因為通常做過總統的，像美國前總統歐巴馬，有很多人佩服，歐巴馬有搞到這種程度嗎？卡特有這樣做嗎？大家佩服的總統，卸任就卸任，這叫「不在其位，不謀其政」。蔡英文如果有什麼偉大的東山再起計畫，也不用趕在執政黨亂糟糟的時候去執行，這時候安靜最好。

主持人黃暐瀚問到，到時候若賴清德的民調持續下滑，會換蔡英文選2028？沈富雄認為，上一次賴清德企圖在初選時就挑戰蔡英文，那個時候就有疙瘩、有摩擦到現在，就是因為有疙瘩，所以蔡英文現在就應該要避得更乾淨。

