若赴日中國遊客減25% 專家：GDP恐跌0.29%

▲中國呼籲民眾暫時不要前往日本旅遊，專家警告，若中國到日本的旅客年減約25%，實質GDP下降0.29%。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本內閣府17日發布2025年7月至9月季度國內生產毛額（GDP）速報值，實質GDP較前一季下滑0.4%，換算成年率為減少1.8%。而目前又正值中國呼籲民眾暫時不要前往日本旅遊，專家警告，若中國到日本的旅客年減約25%，則消費金額將減少1兆7900億日圓（約台幣3600億元），相當於讓日本實質GDP下降0.29%。

根據產經新聞報導，日本內閣府17日公布2025年7到9月的GDP速報值，扣掉物價變動後的實質GDP較前一季下降0.4%，換算成年率為減少1.8%。這是自2024年1月至3月季度以來，時隔六個季度（一年半）再次出現負成長。

受物價上漲導致的個人消費低迷和川普關稅影響日本經濟未來難以樂觀看待。而近期，中國政府呼籲限制赴日旅行的舉動，也可能成為壓制日本經濟的重擔。

7月至9月季度的入境消費比上一季度減少1.6%，是四個季度以來首次轉為減少。據悉，這主要是受到社群媒體上流傳「日本發生災難」的虛假信息，導致以香港為主的訪日旅客急劇減少所致。

儘管夏季過後情況曾一度趨於正常化，但日本首相高市早苗在國會答辯時提到「台灣有事」的發言，引發了中方強烈反彈，日中關係迎來新局面。

估計損失：中國遊客減少可能使實質GDP下降0.29%

據日本政府觀光局統計，2024年中國大陸赴日旅客數約為698萬人。另據觀光廳估算，2024年訪日旅客總消費額約8.1兆日圓中，中國遊客約佔21%，位居所有國家和地區之冠。目前尚無法預測中方這次的反應將對實際訪日需求造成多大影響。

野村綜合研究所的首席經濟學家木內登英估算，如果像日本將沖繩縣尖閣諸島國有化的2012年一樣，來自中國的年度訪日旅客數比上一年減少25.1%，則消費額將減少1.79兆日圓。這相當於將實質GDP減少0.29%的效果。

木內登英指出，日中關係的緊張化「為日本經濟增添了一個重大的隱憂」，並認為根據後續發展，日本經濟有可能在10月至12月季度之後持續負成長。

