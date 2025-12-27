若遇到隨機攻擊事件怎麼辦？ 陳重光教官：聰明自保才是真英雄！

北市府26日動員320人，在捷運市政府站及市府轉運站進行高強度危安演練。 (資料照，記者羅沛德攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕19日發生的北捷隨機攻擊事件釀成重大死傷，捷運市政府站與市府轉運站昨天模擬汽油彈攻擊、無差別傷害及大量傷患救治等多種情境的演練，檢驗現行通報、疏散、現場制伏和醫療後送流程。曾在特勤隊受訓並服役24年的前特勤教官陳重光，看到台北市政府捷運演習後的真心話：遇到歹徒別當硬漢，聰明自保才是真英雄！

他並且建議，逃離現場時以「原路折返」最安全，很多人慌亂中會亂跑，其實最好的逃生路線就是「你怎麼進來的，就怎麼出去」。沿著熟悉的梯口回到地面，不要往未知的深處鑽。

北市府昨天的演練，採7階段進行，演練大致可分兩個情境，模擬兩名歹徒在捷運站月台丟擲汽油彈，旅客驚慌竄逃，2人灼傷無法移動、5人嗆傷與3人推擠致傷，保全聽到聲響及火光，立即回報站長及疏散旅客，行控中心接獲異常，危安通報119、110、捷警勤務中心、台北市防災群組，站長與保全配載防護用具滅火，廣播通知旅客發生危安事件，請依人員引導疏散，消防及警察抵達現場搶救及蒐證。

其次為兩名歹徒往2號出口移動，進入市府轉運站內，持長刀攻擊，造成群眾驚慌逃竄，有民眾受傷，4名員警抵達現場，立即以臂盾格檔保護民眾並與歹徒對峙，店家引導民眾躲藏於安全處後拉下鐵門，信義分局支援警力隨後到場，管制各出入口並疏導交通，以防暴鋼叉及電擊槍制伏歹徒。現場傷患眾多，消防局啟動大量傷病患機制，依檢傷分級適當處置，分別後送急救責任醫院，以及社會局慰問傷者等。

出身憲兵「夜鷹」特勤隊，並具海巡署特勤隊、警政署維安特勤隊等教官資歷，現致力培育民間專業保鑣人才的陳重光教官，曾在憲特服役期間因表現優良，獲派至哥斯大黎加擔任當地反恐部隊的戰術教官，甚至在外派前友邦期間，一度受邀參與圍捕武裝集團的緊急任務。

對於台北市政府捷運演習，陳重光指出，出動警察、消防、救護的捷運治安演習，並仿真模擬歹徒亂砍人、丟汽油彈等驚悚場面。看完演習，他最深的感觸是：警察同仁的裝備真的沒話說，防彈衣、格鬥術、救人動作都非常專業。但這也提醒了普通老百姓一件事——專業的交給專業的來，我們民眾最該練的「防身術」，其實就是「立即應變」跟「限時撤離」。

他指出，雖然大家看到壞人作亂都會熱血沸騰、想見義勇為，但他真心想勸大家，這時候一定要先克制住衝動。畢竟我們手無寸鐵，對上拿刀拿槍的歹徒，貿然衝上去拼命，很可能救不到人反而讓自己受重傷，甚至丟了性命。 萬一真的遇到了，請記住這幾點保命關鍵：第一時間先求援，不要想著單打獨鬥，好方法就是趕快撥打 110、119，或者大聲招呼其他人一起往安全的地方跑。讓有專業裝備的警察趕過來，才是對大家最好的幫助。

陳重光說，現場如果冒煙、有火光，或者聞到怪味，絕對不要好奇湊過去看。那些煙霧和毒氣吸進肺裡，後果不堪設想。 逃離現場以「原路折返」最安全： 很多人慌亂中會亂跑，其實最好的逃生路線就是「你怎麼進來的，就怎麼出去」。沿著熟悉的梯口回到地面，不要往未知的深處鑽。

陳重光表示，警察演習是告訴我們民眾，政府有能力保護大家，但自己也要學聰明。在危急當下，保護好自己、保護好家人、趕快通報求救，這才是最重要的。 留得青山在，安全才是回家的唯一路。

