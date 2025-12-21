若遇持刀殺人怎麼辦？律師曝2招自保：不用顧慮法律後果

記者蔣季容／台北報導

張文19日在捷運台北車站及中山站周邊犯下隨機砍人案。（圖／翻攝自Threads @cheetah.333594）

27歲男子張文19日在捷運台北車站及中山站周邊犯下隨機砍人案，釀成4死（含張文）11傷悲劇，引發人心惶惶，民眾擔憂後續將出現模仿效應。對此，律師顏紘頤分享2招應對，強調「只有能活下來才有機會考慮後果」。

顏紘頤在臉書指出，若遇到了像北捷攻擊事件這種殺人狂，拿著刀正向你走過來，該如何應對。他認為第一步一定是「毫不猶豫先跑」，能跑多遠就跑多遠。若是已經來不及跑了，就拿起身邊所有可以利用的東西，針對他的要害反擊，不用顧慮法律後果。

顏紘頤表示，如果對方因為你的反擊而死掉了，也是沒辦法的事，在這種不是你死就是我亡的場合，你的選擇就只能是想辦法活下來。法律責任，是人還活著才須要面對的問題，「只有能活下來才有機會考慮後果」。

顏紘頤說明，當對方想殺你，你在不得已反擊時殺了對方，此時你可以主張「正當防衛」來替自己辯護，這也是法律給人民的保障。不過他強調，前提是建立在對方已經拿著兇器要殺你的時候，如果對方只是要跟你打架或吵架，你就殺了他，是用不上的。正當防衛是面對現在不法的侵害的防禦，不是犯罪的卸責工具。

貼文一出，有網友留言詢問，「如果像這次對方是在大街上丟煙霧彈跟拿長刀，那開車的人雖然不是被針對，但開車的人直接撞下去降低對方的行動力，這樣會面臨什麼樣的法律責任？」對此，顏紘頤回應，「我覺得也可以主張正當防衛」。

