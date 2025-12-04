若遭入侵美國有多大機會協防？ 賴清德：臺美國關係堅如磐石

賴清德表示，臺灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但是臺灣非常感謝美國國會通過《臺灣關係法》，也感謝雷根總統提出對臺灣的六項保證。（圖／侯世駿攝）

賴清德總統日前以視訊方式接受《紐約時報》專訪，訪談中賴清德被問到，上週提到認為臺美關係堅若磐石。想了解對此有多大的信心？如果中國入侵臺灣，美國，特別是川普總統，有多大的機會會協防臺灣？對此，賴清德並未正面回應，僅表示，川普上任之後，對臺灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢。

主持人詢問，上週提到認為臺美關係堅若磐石。想了解對此有多大的信心？如果中國入侵臺灣，美國，特別是川普總統，有多大的機會會協防臺灣？

賴清德回應，臺灣與美國雖然沒有正式的邦交關係，但是臺灣非常感謝美國國會通過《臺灣關係法》，也感謝雷根總統提出對臺灣的六項保證。數十年來，美國政府及國會跨黨派對臺灣都提供強而有力的支持，因此臺灣與美國的關係的確是堅如磐石。

賴清德指出，川普上任之後，對臺灣的各項合作並沒有中斷，甚至有增加的趨勢，台灣非常期待能與美國透過這一次的關稅談判，不僅解決美國所需要的貿易逆差問題，也可以深化臺灣與美國的經貿關係，更進一步強化美國與臺灣的友盟關係。

接著主持人問及，關於烏克蘭與俄羅斯之間的局勢發展，在烏克蘭國內，也出現了一些關於美國所提供的支持是否足夠、以及這將如何影響衝突最終解決方式的討論。如何看待當前烏克蘭的局勢，以及美國在其中所扮演的角色？

賴清德表示，臺灣和烏克蘭人民站在一起，非常希望這一場不理性、沒有正當性的戰爭能儘快結束，讓烏克蘭人民能脫離痛苦。但是戰爭的結束，也希望能尊重烏克蘭的國家尊嚴，還有烏克蘭人民的福祉，同時也能避免後續的戰爭。

