若開車撞死張文會怎樣？律師1句點關鍵：想當英雄可能變被告

生活中心／許智超報導

張文隨機殺人事件延燒至今，就有不少人討論「若事發當下，有人開車撞死張文會怎樣？」（圖／翻攝畫面）

27歲嫌犯張文19日在台北車站、捷運中山站及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，最終連同嫌犯本人在內，整起事件造成4死11傷。事件延燒至今，許多人在網路上討論「若事發當下，有人開車撞死張文會怎樣？」對此，律師劉韋廷直言，看見刀不等於看見攻擊，你能證明「正在發生的侵害」，才有機會談防衛，否則你想當英雄，很可能最後變成被告。

劉韋廷在臉書發文表示，有律師在網路發文討論一個很「電影感」的問題，「如果我們預知張文會殺人，為了阻止他在還沒動手前，就先開車把他撞死，這樣還要不要被處罰？」

劉韋廷指出，這題一開始就有個致命的邏輯陷阱，「你把他撞死了，你怎麼證明『他本來一定會去殺人』？我們都沒有上帝視角，在法律上更不可能用『我猜他會殺人』去合理化『我先把他殺了』。」

劉韋廷說，換個角度想，若張文確實有殺人意圖，甚至寫好了死亡筆記本、準備好了刀，但在出手前一刻停下來，「那我們會處罰他殺人罪嗎？」《刑法》271條第3項有處罰「預備」殺人罪，不會處罰殺人既遂罪，「因為『想』跟『做』之間，法律要處理的是行為的界線，而不是讀心術。」

劉韋廷表示，回到現實的幾種情境，其實可以分得很清楚，第1「丟煙幕彈、拿刀出現、看起來很可疑，但還沒開始攻擊」，你衝上去把他撞死，法律上很可能直接落在殺人罪，你可以說你是為了保護他人，可問題在於當下只有「懷疑」，卻已經造成「確定的死亡」，沒有他殺人的結果，卻有你撞死人的結果，風險極高。

第2「他已經沿街砍人，甚至有人已經受害，你親眼看到他正在持續攻擊」，這時你開車撞他，是為了立刻阻止他繼續殺人，才比較「有機會」去談正當防衛或緊急避難的空間。劉韋廷強調，是「有機會」，不代表一定會成立，因為法院仍會檢視，當下是否真的是迫在眉睫、是否別無他法、手段是否必要且不過當。

至於很多人會覺得「難道要等到有人倒下才能出手？」劉韋廷坦言，說穿了，法律的核心矛盾就在這裡，我們希望由公權力處理暴力，而不是讓社會進入私刑正義，但當下若不立刻制止，可能就是更多無辜生命當場喪命，也因此「關鍵差別」通常就在於，你撞人的那一刻，他到底是在「看起來像要犯案」，還是已經在「正在犯案、持續侵害」。

劉韋廷最後一句話總結，看見刀，不等於看見攻擊，你能證明「正在發生的侵害」，才有機會談防衛，否則你想當英雄，很可能最後變成被告。

