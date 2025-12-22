若開車撞死張文會被判「防衛過當」嗎？ 律師解答了

有網友提問，若當時在中山商圈，有駕駛開車撞死張文，是否需要負法律責任？（翻攝畫面）

27歲張文19日在台北車站、捷運中山商圈，隨機攻擊、投擲煙霧彈，造成4死（含張文）11傷，震驚全台。在社群平台上有許多人討論，若當時在中山商圈，有駕駛開車撞死加害者張文，是否需要負擔法律責任。對此，律師顏紘頤在臉書粉絲專頁發文解答。

律師顏紘頤在粉絲專頁「顏紘頤律師的綠紫黃三色書房」發文指出，從事後角度來看，張文的行為屬於真實殺傷人命的現實不法侵害，若當時衝撞制止他，應該也不構成防衛過當或誤想防衛。

律師指出即使手持刀械 如何判斷他下一步要殺人？

不過顏紘頤指出，事發當下，民眾只能看到有人在路中央丟擲煙霧彈，即便手持刀械，但尚未對車輛或人群發動攻擊，如何能判斷他下一步要殺人？且若沒有透過網路或媒體得知在台北車站有人投擲煙霧彈又殺人，會聯想到他就是兇手嗎？

他表示，正因如此，民眾才會討論「如果當下開車子撞他會有什麼法律責任」的原因。如果防衛過當，會被判刑（但有免除其刑的機會），如果是誤想防衛（人家只是在拍戲結果你把它當作真的兇殺案），結果甚至更嚴重；這讓民眾在緊急情境中難以果斷行動。

顏紘頤提出，是否應重新思考人民是否擁有「自主防制暴力侵害」的基本權利，而非僅將正當防衛視為阻卻違法事由而已。他指出，若從自我保護角度思考，是否有必要放寬僅限於「現時不法侵害」才能反擊，改以「不得以超出防衛自己的程度反擊來犯暴力」作為衡量，或能給民眾更具彈性的保護空間。

