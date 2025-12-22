若開車撞死張文「駕駛有罪嗎？」 律師解答了

張文近日於台北車站及中山商圈發動隨機攻擊，釀4死11傷。（圖／Threads＠cheetah.333594授權提供）





27歲張文近日於台北車站及中山商圈發動隨機攻擊，造成包含張文本人在內共4人死亡、11人受傷。針對外界疑惑，若當時現場有人開車將張文撞死，駕駛人是否須負法律責任？律師顏紘頤對此出面說明。

顏紘頤昨（21）日在臉書粉專「「顏紘頤律師的綠紫黃三色書房」發文指出，事後回顧，大家已清楚張文的行為屬於真實且嚴重的不法侵害，因此若當時將其撞死，理論上不致構成防衛過當或誤想防衛。

不過，顏紘頤也強調，這樣的判斷是事後才能得知的結果，「沒有人是上帝」，在事發當下，民眾只看到有人站在路中央向四周丟煙霧彈，即便手持刀械，但尚未衝向車輛或人群，如何能確定對方下一步就會殺人？

顏紘頤進一步指出，若未事先透過網路或廣播得知台北車站已發生丟煙霧彈、殺人的事件，「您會想到他就是兇手嗎？」他也提到，大家從新聞中常聽到「如果防衛過當還是會被判刑的」，若被認定為誤想防衛，例如誤把拍戲情境當成真實兇殺，法律後果恐怕更為嚴重，「明明是想做好事，卻讓自己身陷囹圄變成壞事，這叫大家怎麼敢下定決心撞下去呢？」

對此，顏紘頤提出反思，是否應從另一個角度看待問題，也就是「人民是否應該有自主防制暴力侵害的基本權利」，而不只是將正當防衛視為單純的阻卻違法事由。他認為，若從自我保護的立場出發，是否有必要將反擊限縮在「現時不法侵害」之下，或改以「不得以超出防衛自己的程度」作為判斷基準，或許會更為合理。

最後，顏紘頤強調，法律應給予被害人更充裕的合法空間與彈性手段來保護自己，而不是在自保時還必須承擔隨時觸法的恐懼，「這才是讓人信賴的法律。」

