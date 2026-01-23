若關稅為0、美製賓士有望降價？官方鬆口5款車會調整價格
記者鍾釗榛／綜合報導
對於新年車市評估，台灣賓士總裁賴恩凱釋出樂觀訊號，直言今年台灣豪華車市場「值得期待」。他指出，在整體經濟體質穩健、新車攻勢持續加溫，以及政策面帶動下，豪華車買氣有望延續成長動能，賓士也不會缺席。
關稅若降 受惠車款曝光
針對外界關注的美製進口車關稅議題，賴恩凱表示，若未來美製車關稅真的降至零，對整體車市與賓士銷售都是正面發展。以台灣賓士來看，可能直接受惠的美國生產車款，包括GLE、GLE Coupe、GLS，以及EQE SUV、EQS SUV，共五個車系。
售價不變但優惠有感
台灣賓士也強調，目前所有已公布的各年式建議售價皆維持不變，短期內沒有調降規劃。不過，現階段仍搭配多項購車優惠；一旦政府正式拍板關稅調降，相關利益將回饋給消費者，並同步評估調整建議售價。
銷售占比達四分之一
值得注意的是，這五款美製車型約占台灣賓士整體銷售量的25%，一旦政策利多成真，對品牌在台表現勢必形成助攻，也為豪華SUV與純電SUV市場再添變數。
新車與投資雙線並進
賴恩凱也預告，未來24個月內台灣賓士將導入超過25款新車，同時攜手經銷商夥伴，兩年內於台灣投入超過新台幣5億元，全面升級服務據點與顧客體驗，持續鞏固豪華車龍頭地位。
