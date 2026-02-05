若阿拉斯加計畫成功 中油估自美進口天然氣占比由10%增至35%

中油公司董事長方振仁鬆口，若阿拉斯加天然氣管線投資計畫成功，中油對美採購天然氣占比最高升至35%。廖瑞祥攝



中油董事長方振仁今（5）日表示，目前中油採購美國天然氣占比約10%，若阿拉斯加天然氣管投資計畫能夠實現，最高能增加每年對美國採購天然氣600萬噸，相當於自美國進口天然氣占比增加到33%至35%之間。

至於對美國頁岩氣採購，去年中油在美國自有礦區占比不到5%，希望未來透過併購增加到10%。方振仁說明，美國頁岩氣的優點是法令成熟，基礎設施完整，是中油優先選擇的礦區。

經濟部長龔明鑫今天率領經濟部所屬官員、國營事業董事長召開年度記者會。台美對等關稅談判日前底定，我方承諾企業自主投資（FDI）2,500億美元，大約集中在半導體、AI伺服器，以及能源3大塊。

其中，屬於國營事業投資及採購部分，龔明鑫表示，中油對美投資仍在評估中，但針對天然氣採購部分，顧及我國能源供應安全，會適度將對美採購比重提升。

中油董事長方振仁則進一步說明，中油在去（2025）年3月20日與美方簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」後，目前仍在等待開發業者提供FEED（前段工程設計）報告，待前段工程設計報告出爐後，中油才能整體評估投資內容、可行性，以及具體投資金額。若投資計畫具有投資效益，會按既定程予提報經濟部、行政院審查。

方振仁表示，中油目前天然氣主要進口國依序為澳洲（約38%）、卡達（約25%）、美國（約10%）。若阿拉斯加天然氣具開發的商業條件，採購阿拉斯加天然氣對國內能源供應有幫助。

方振仁根據去年雙方意向書透露，我方最高採購量達600萬公噸，若加計目前已有的10%，未來美國天然氣占我國進口占比將攀升至33%至35%之間。

中油增資有望？經濟部仍未鬆口

不過，為了穩定民生物價，中油持續吸收能源成本，中油2025年仍虧損91億元，已連續虧損6年，累積虧損達804億元，負債率逾93%；考量到中油公司資本額僅1,300億元，恐不利將來對外投資，中油也已連續2年向經濟部提報增資計畫，但經濟部仍在審議中。

經濟部是否支持中油增資？龔明鑫今天依舊沒有鬆口，僅表示，國營事業虧損主要是為了平抑國內物價而吸收成本，如今國內物價平穩，吸收物價任務壓力減輕，財務就能改善，經濟部會在公司虧損與物價平穩之間做政策衡平。

