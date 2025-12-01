若陳佩琪2026返鄉參戰選澎湖縣長？林國成：也算是天意吧

2026年九合一大選將至，近日有傳聞指出，民眾黨前主席柯文哲的妻子陳佩琪醫師可能參選澎湖縣長，引發討論。民眾黨立委林國成表示，目前黨內未有相關討論，也還要詢問陳佩琪的意願，若藍白共推陳佩琪參選對戰綠營，「這也是一個很好的邏輯，也算是天意吧！」

林國成。（圖／中天新聞）

林國成今天表示，現在國民黨在澎湖確實也沒有什麼人選，陳光復縣長做得好不好？澎湖人自有公斷，至於陳佩琪是否參選？黨內還沒有正式討論。陳佩琪是從澎湖北漂的傑出女性，假設藍白共推她參選，兩黨合作對付民進黨籍的縣長陳光復，「不管怎麼樣，都是陳家在當縣長，這也是一個很好的邏輯，也算是天意吧！」

廣告 廣告

陳佩琪。（圖／中天新聞）

不過，林國成也坦言，陳佩琪是否有意願，或大家希望陳佩琪參選，目前還沒辦法印證，不論是黨團或黨內，都沒有討論到這個問題。若陳佩琪參選，回鄉服務，為澎湖爭一口氣，這也是一件好事，我們樂觀其成，但這也要取決於兩黨有沒有共同的看法，以及陳佩琪是否有意願，目前還無法100%確定。

柯文哲和陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

林國成說，他個人持鼓勵態度，只要有希望，我們都要去爭取，不過最後仍要由陳佩琪決定，「我也沒辦法代表她回答這些」，但確實有聽到很多人要我們鼓勵陳佩琪。

延伸閱讀

2026高雄市長民調勝3綠委、小輸賴瑞隆！柯志恩：與團隊觀察相近

賴瑞隆成民進黨高雄唯一希望？ 柯志恩或將靠年輕人投票率翻盤

高雄市長選戰民調出爐！柯志恩大幅領先3綠委、近乎打平賴瑞隆