若非民進黨開除不會離開 鄭麗文：我是死忠、務實、天蠍座的人
記者周志豪／台北報導
國民黨主席鄭麗文過去曾為民進黨重要砲手經歷，對黨忠誠度屢遭質疑。鄭近日受訪直言，「當時民進黨居然要開除我，否則我在想我應該也不會離開民進黨」，可是在那樣的一個時刻，就是命運走到那裏，那就跟民進黨說掰掰囉。
鄭麗文表示，「人生嘛，當下有什麼樣的選擇，我們就做什麼樣的選擇」，對於之後的發展，坦言「我也沒有想到」，並聲稱「我是一個很死忠的人，我天蠍座的」，加入國民黨也已20年了。
被問到國民黨是有機會領導中華民國？鄭麗文說，相信對的事情，時代走到今天，不管未來成不成，都必須為自己與未來認真奮力一搏，國民黨再不扮演這個角色扭轉乾坤，不一定等得到2028年的和平選舉。
鄭麗文指出，「我是很務實的人」，未來這2、3年是兩岸最兵凶戰危時刻，如何避免戰爭，打開和平的可能性，是自己擔任黨主席這一階段最重要任務與方向，見了各國代表後才知道這也是國際社會的期待。
鄭麗文說，台海和平符合2300萬人利益與願望，也可得到北京與華府的認同，國際社會支持，表示這是正確的道路，一步一步走的會愈來愈有信心；而今天走在正確、大家期待的道路，這就是底氣來源。
鄭麗文重申，只要對兩岸和平有幫助的事情都願意去做；對兩岸和平有幫助的人都願意見，當然包含中共總書記習近平，因為習是關鍵人物；而自己當選黨主席後，對岸釋出非常大的誠意與善意。
至於鄭習會要談什麼？鄭麗文說，兩岸國共領導人見面，是要讓大家了解，兩岸長期的隔絕一定有很多的歧異，但絕對可以透過對話交流與智慧化解，不需自相殘殺、兵戎相見，兩岸也有太多東西可以交流。
但未來是否促統？鄭麗文說，「強扭的瓜不甜」，兩岸未來任何發展須是兩岸人民都同意、樂見，台灣人民意願受充分尊重，水到渠成，「不會把個人喜好與意願強加在台灣人民或兩岸身上，我也沒這麼偉大，也沒這樣的決定性」。
鄭麗文表示，兩岸現在面對的問題是以不講話了，要吵架了，隨時要打仗了，「我要先把這個問題化解掉」。
