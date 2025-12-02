若非為了「這原因」...孫正義坦言：我是哭著賣輝達





軟銀集團創辦人孫正義證實，為了籌集下一波人工智慧投資所需的資金，他不得不忍痛拋售了所有輝達的股份，這其中包含對Open AI的重大押注。他坦言：「我是哭著賣掉輝達的」，如果公司擁有無限資金來支持這些AI投資，自己絕對不會出售持股。

根據《彭博》報導，孫正義週一在東京舉行的FII Priority Asia論壇上，首次對軟銀於11月清空其所持輝達股票一事做出回應。他強調，我一股都不想賣，我只是需要更多資金來投資Open AI和其他項目。他甚至戲劇性地表示：「我是哭著賣掉輝達股票的。」

這位68歲的執行長認為，那些將AI投資視為泡沫的人「不夠聰明」。他解釋，如果AI長期能為全球國內生產總值（GDP）貢獻10%的收益，這將足以遠遠抵消數兆美元的累積開支。他反問道：「泡沫在哪裡？」

近年來軟銀加大了對人工智慧的投入，包括與鴻海合作建立的美國的「星際之門」（Stargate）數據中心、收購美國晶片設計商Ampere Computing LLC，以及計劃在今年底前對Open AI進行更多投資。

（封面圖／翻攝《softbank》官網）

