若黃國昌2026硬選新北到底？吳子嘉斷言終局

2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。媒體人吳子嘉分析，黃國昌若硬選到底，恐怕也傷不了李四川，而民眾黨唯一存在的價值，就是破壞力。

吳子嘉26日在網路節目說，民眾黨要在新北市展現力量很簡單，就是讓李四川在新北落選，李必須評估，到底是要自己落選，還是要讓黃當選，但李是不會讓出新北這席，國民黨是個大黨，不可能一句話就把新北拱手讓人，這是做不到的。

吳子嘉認為，最後的結果，很可能不是黃國昌選，而是黃「要甚麼東西」，國民黨就是藍白合的好日子過慣了，黃此刻在等藍營拿甚麼來換，民眾黨在台灣社會唯一存在的價值，就是破壞力，目的是要以戰逼和。

吳子嘉直言，若黃國昌要硬選到底，恐怕也傷不了李四川，李後面的力量大，國民黨在雙北聯合，李四川加上台北市長蔣萬安一出戰，可說是紅不讓，氣勢如虹。

吳子嘉強調，民眾黨是個小黨，比不過國民黨，因為藍營的人很多，而民眾黨2026想要再起的關鍵，不是要選上多少席次，而是要展現所謂關鍵少數的力量，證明方法只有一個，就是有本事「成事不足、敗事有餘」。

