若黨中央執意與民意對作 徐欣瑩：將義無反顧參選到底





國民黨新竹縣長初選擬定「七三比」（70%民調、30%黨員投票）作業模式，徐欣瑩認為，若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定。

徐欣瑩指出，國民黨過去在多個縣市之所以能重返執政，靠的是貼近民意、推出最具勝算的候選人。然而，此次新竹縣長初選，黨中央與地方黨部卻無視社會大眾對於「全民調」公平性的普遍認同，執意強推極易受人為操縱的「三成黨員投票」。利用封閉的組織動員，讓特定候選人在民意落後的情況下，藉由「組織票」翻盤。這種制度如同黑箱作業，縣民絕對無法接受！

徐欣瑩表示，陳見賢長年兼任縣黨部主委，其特殊背景引起諸多爭議，政治評論者憂心可能使民進黨以「掃除黑金」為名，造成國民黨在2026年全面潰敗。黨中央刻意袒護陳見賢，恐將使得新竹縣成為年底大選的關鍵破口。

徐欣瑩說，她的名譽，是新竹縣民給予的；她的權力，是選民賦予的。在各項客觀媒體民調中，始終穩居領先地位。這份支持度，來自於新竹縣民對徐欣瑩專業與操守的肯定，而非派系的利益交換。

徐欣瑩向國民黨中央提出嚴肅呼籲，回歸公平、公正、公開的初選機制，若黨中央執意與民意對作，她將義無反顧，參選到底，絕不退縮！不再受限於黨內不公體制的束縛！



