若黨內人士刻意破壞藍白合？ 鄭麗文：必要時依家規處理

各界矚目國民黨與民眾黨「鄭黃會」19日下午3時登場，2026地方選舉是否能藍白合受矚目。

「鄭黃會」19日下午3時登場，在會談最後的媒體聯訪階段，被問到若有黨內人士刻意破壞藍白合，兩黨是否會祭出黨紀？鄭麗文回應，希望黨內同志能有誠意，以及對大局的體認，必須放下很多的小我。每個人有意願要爭取提名，就展現最大努力及優勢，讓自己成為最強人選，「但一旦最強人選不是我，就要放下小我，為了大局」。

鄭麗文表示，有關於如果說兩黨都有非常優秀的人選，也有高度的意願，那勢必要透過一個機制，來產生大家心目中、社會上也都能夠高度認同的真正最強人選，所以相信未來民調一定是不可或缺的一個重要工具。

媒體追問，如果破壞合作的是黨內的人，兩黨會不會有黨紀處分？鄭麗文認為，每一個人有意願的、想要爭取的，展現自己最大的努力，突顯自己最大的強項跟優勢，君子之爭，希望自己能夠成為那個最強的人選。但是如果一旦那個最強的人選不是我的時候，也能夠放下小我，為了大局共同團結、共同努力，這就是今天需要的心理建設，需要的民主風度。

鄭麗文強調，兩黨都應該有自己的相關的黨章、各種的黨的紀律的規定，這就是回到各黨自己的相關黨章、黨的紀律的規定，怎麼樣的言行是違反了自己政黨裡頭的規範，那就該怎麼辦就怎麼辦。「我們當然是希望過程一切順利圓滿」，「必要的時候就依據各黨自己的家規處理。」

