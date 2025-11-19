若黨內有人破壞藍白合作 鄭麗文：願賭不服輸祭黨紀「該怎麼辦就怎麼辦」

「以行動 顧台灣」，國民黨主席鄭麗文。李政龍攝



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌今（11/19）正式會晤，面對藍白合作議題，兩人相互提醒之後民進黨可能見縫插針。但媒體質疑，若未來選舉時，破壞藍白合作來自內部，要如何處理。鄭回應，怎樣的言行違反自己政黨內規範，該怎麼辦就怎麼辦。

鄭麗文表示，國民黨內同志對藍白合作應有誠意與對大局共同體認，必須要放下很多小我，這才是應對今天國家社會處境下台灣人民的期待，大家要有正確態度與心理建設，共同為大局全力以赴，並接受公平公開遊戲規則結果。

鄭麗文說，每個有意願參選者，在爭取整合提名過程中，就各自展現努力、凸顯優勢君子之爭，讓自己成那個最強人選，但當「那個最強人選不是我時」，要放下小我，這就是需要的心理建設與風度。

鄭麗文舉例，就像是惡意破壞或願賭不服輸，自己部是最佳候選人，要破局參選到底，兩黨都應有自己相關黨章與紀律規定，這就是回到各黨紀律規定，怎樣的言行違反自己政黨內的規範，該怎麼辦就怎麼辦。

鄭麗文說，過程中竭盡溝通努力，讓可能的誤會、摩擦、矛盾、衝突降到最低，甚至不存在，希望一切順利圓滿，必要時就依據各黨家規處理。

