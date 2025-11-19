若黨內有人破壞藍白合 鄭麗文：依各黨家規處理

（中央社記者劉冠廷台北19日電）國民黨主席鄭麗文今天與民眾黨主席黃國昌會面，被問到若有黨內人士破壞藍白合作是否處分時說，非要祭出黨紀的例如惡意破壞、願賭不服輸、自己不是最佳候選人卻又要參選到底，必要時依據各黨家規處理。

對於民眾黨秘書長周榆修曾說，希望最晚能在明年3月前確定民調整合方式，鄭麗文說，這是合理的時間點。

鄭麗文和黃國昌今天下午在新北市會面，鄭麗文面對媒體詢問藍白整合相關議題時說，如果兩黨都有優秀人選，也有高度意願，勢必要透過機制產生社會上高度認同的最強人選，相信未來民調是不可或缺的工具。

廣告 廣告

鄭麗文說，至於如何進行，要等到兩黨針對具體提名作業或各縣市不同狀況進行討論時，才會有具體答案；周榆修提出的也是合理的時間點，希望今天後在不同層面會有對接窗口進行密切磋商，當然希望能夠順利，但也要一步一步踩穩，順利完成相關各縣市提名作業。

鄭麗文強調，明年3月前這個時間點合理，不過這不是給壓力或限制，希望過程中能夠考慮到各方考量，不是故意推延，也不要過於倉促，希望在大家高度誠意與智慧下，順利完成相關作業與提名。

媒體詢問，若有黨內的人破壞藍白合作，兩黨是否有相關處分，以及未來是否國民黨有事就等於民眾黨有事。鄭麗文說，兩黨都應該有自己的相關黨章與紀律規定，這就回到各黨自己相關黨章與紀律的規定，怎樣的言行是違反自己政黨的規範，該怎麼辦就怎麼辦。

鄭麗文說，非要祭出黨紀的，例如惡意破壞，或是願賭不服輸，自己不是最佳候選人可是又要參選到底；希望大家有正確態度、心理建設，共同為了大局、全力以赴，接受公平公開遊戲規則的結果，過程極盡所有該有的溝通與努力，讓可能的誤會摩擦以及矛盾衝突盡量降到最低，甚至不存在，希望過程一切順利圓滿，但必要時依據各黨家規處理。

媒體也詢問，未來是否會在立法院共推優先法案，以及藍白兩黨對國防預算意見有些不同，未來該如何取得共識。鄭麗文表示，她一直尊重黨團自主，大家一向有非常好的互動與溝通。

鄭麗文也澄清，她不是不支持國防預算，國民黨在戰後的台灣，一向是國軍、國防最堅實的後盾，從沒改變，也不會打折，但今天台海安全難道是透過軍備競賽可以保證，如果根本不在乎兩岸和平，甚至製造對立仇恨，再一昧大幅提升擴大軍備，這對台海安全毫無幫助。

鄭麗文表示，合理的國防、堅實保衛台灣的國防是國民黨的主張，她也主張希望台灣無事、日本無事、全世界都無事，讓台海安全無事是大家的責任與努力的目標，以此看待合理的國防預算。（編輯：謝佳珍、林興盟）1141119