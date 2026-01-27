即時中心／温芸萱報導

日本首相高市早苗昨（26）日在受訪談及「台灣發生危機」情境，指出若美軍撤離在台日美公民的聯合行動中遭攻擊，日本若袖手旁觀、只顧自身撤離，日美同盟恐將瓦解。她強調，緊急事態下有必要營救在台日本與美國公民，並在現行法律框架內綜合判斷因應。

日本首相高市早苗昨日於朝日電視台節目中，談及「假設台灣發生危機，美軍在執行撤離日美兩國公民的聯合行動時遭到攻擊」的情境。根據《中央社》報導，高市指出，若在此情況下，日本僅顧自身撤離、對美軍遭攻擊卻無所作為，將導致日美同盟瓦解，強調日本不可能置身事外。

高市表示，一旦發生緊急事態，日本有必要前往營救在台灣的日本及美國公民，相關作為將依當地實際狀況綜合判斷，並在現行法律框架內因應。她也強調，政府所有決策都將以法制為基礎，不會逾越法律授權範圍。

事實上，高市去年11月於日本眾議院接受質詢時便曾指出，若「台灣有事」且伴隨武力攻擊，可能構成日本安保法制中的「存亡危機事態」，屆時不排除行使集體自衛權、出動自衛隊，但仍須視個別具體情況而定。

相關言論引發北京強烈反彈，中方多次譴責高市在國會提及「台灣有事」，並使日中外交緊張情勢持續至今。而對此，高市於去年12月再度重申，日本政府立場始終一致，是否構成「存亡危機事態」，必須由政府依實際狀況與所有資訊綜合判斷。

原文出處：快新聞／若「台灣有事」美軍撤僑遭攻擊？高市：日本不可能置身事外

