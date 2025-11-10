若12日放颱風假「普發現金是否延期？」 財金公司：入帳時間不變

即時中心／綜合報導

普發現金1萬元從今（10）日起開放全面開放登記、無須分流，截至上午11時已有超過497萬人登記；不過中颱「鳳凰」持續進逼，恐在週三（12日）登陸台灣陸地，立委關切若12日放颱風假，普發現今是否能順利入帳？財金資訊公司董事長林國良對此說明，若當天放颱風假，金融機構也將跟著放假，但入帳時間不變，11日下午6點後陸續入帳。不過，部分銀行批次作業可能延後，但原則上12日領得到。

立法院財政委員會今上午前往合作金庫銀行，視察普發現金辦理情況。根據《自由時報》報導，其中綠委李坤城詢問，普發一萬首批預計在12日入帳，然而可能有颱風將登陸台灣，若當天放颱風假，是否會影響到入帳作業？

對此，財金資訊公司董事長林國良說明，若當天放颱風假，金融機構也將跟著放假；但入帳時間不變，11日下午6點後陸續入帳，只是帳戶表達是13日。

不過，由於涉及銀行的批次作業，部分銀行可能延後，但原則上12日領得到。合庫銀也表示，首批入帳的民眾，12日上午10點之前就會看到帳戶有款項。

