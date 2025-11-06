若2026北市長選舉藍白合 戴錫欽：蔣萬安可幫民眾黨市議員參選人站台
台北市議會議長戴錫欽續任國民黨台北市黨部主委，將操盤明年北市議員布局，藍白如何合作成焦點。戴今受訪表示，目前看來市長選舉藍白合作應該有譜，屆時台北市長蔣萬安可能就要幫民眾黨市議員參選人站台。
戴錫欽說，民眾黨這次在明年台北市議員選舉，應會一選區提一席，若民眾黨屆時在市長選舉願意表態支持蔣萬安連任，蔣沒有理由不幫忙站台，既然要合作就要誠心合作。
至於國民黨在台北市議員選舉提名布局，戴錫欽表示，2022選舉時，國民黨在61席北市議員中拿下31席，獨立過半，而31席也就是自己對明年國民黨在台北市議員選舉的低標要求，要獨立爭取過半。
至於實際提名數，戴錫欽說，一定至少提名31席，但各選區提名會再考慮藍白合作彼此當選機率與國民黨在各選區實力，在各選區提名合宜席次，在確保當選率前提，讓各區席次最大化。
