若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
政治中心／劉宇鈞報導
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。
林金結22日在節目上表示，朱立倫2014年拚新北市長連任時，國民黨的整體氣勢相當低迷，開票的過程，與民進黨的游錫堃互有領先，最後才驚險連任，就是因為國民黨當時的母雞沒有很強，母雞不強就會踩死小雞。
林金結直言，選舉需要一個強的母雞，才能夠在地方的議員選舉大獲全勝，並取得議長的位置，假設未來藍白合推黃國昌選新北市長，「我會...我會怕死啦！當然會怕，這是事實！」。
林金結也說，黃國昌到時如果要站台，到底是要幫國民黨喊？還是要幫民眾黨喊？這會讓他很納悶，自己黨內都很競爭了，怎麼可能再把票分給民眾黨，這實在不可行，且跟總統大選的合作也不一樣，若屆時真的沒有辦法有一個制度讓白營能心服口服，他是認為不如就三黨（藍綠白）一起參選。
林金結接著拿出一份沒有公布過的內參民調數字，他說，該民調是在9月6日做的，支持度部分，李四川39.8%，蘇巧慧31.2%，黃國昌17.2%，「我們自己私底下做了三波的民調」，李四川到目前仍領先，蘇巧慧被民進黨提名後則有微幅上升。
