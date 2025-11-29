若2027武統成真 媒體人問軍購預算分8年編列如何應戰？

賴清德總統日前拋出1.25兆元軍購特別預算，卻在說明過程中脫口提及「2027年武統」說法，引發外界錯愕。總統府隨後澄清，強調所謂「證實中國2027攻台」是錯誤的片面解讀，並調整表述為「以2027年完成台灣因應武統的準備為目標」，試圖淡化戰爭時間框架帶來的聯想。對此，資深媒體人單厚之28日就表示，軍購特別預算採8年分期編列，預計2034年才執行完畢；如果兩岸衝突真在2027年爆發，這筆預算顯然「緩不濟急」，引發討論。

單厚之28日在《美麗島電子報》發表評論指出，賴政府急撤回2027武統論述，關鍵在於與美國總統川普不同調。川普過去曾在其公開說法中提到，中共領導人習近平親自否認存在2027年攻台時間表，並強調「只要他在位，北京就不會動武台灣」。單厚之認為，賴總統的原始表述不僅引發「疑美」、「疑川」聯想，甚至有與白宮唱反調的疑慮，對台美關係帶來政治風險。

該評論更指出，而更深層的矛盾在於預算設計本身。軍購特別預算採8年分期編列，預計2034年才執行完畢；如果兩岸衝突真在2027年爆發，這筆預算顯然「緩不濟急」。單厚之質疑，真正的迫切課題，應是催促延宕已久的66架F-16V戰機交機，而非匆促批准一筆連項目與交貨期程、報價細節皆未透明的軍售支出。

單厚之也批評，在面對可能戰爭的政府視角下，台灣應優先處理國軍編現比不足、基層志願役離隊潮與軍警消加薪預算遭卡關等制度性問題。單厚之認為，相較於急編特別預算，「穩定軍心與補齊既有武器交付」才是迫在眉睫。

另一方面，單厚之也說，行政院在兵凶戰危氛圍下，仍提出第八次覆議案，將《財劃法》作為政治攻防工具，挑動南北對立，與盡力整合朝野的方向背道而馳。文中指出，若政府真認定對岸武統在即，從抗中保台論述到陸配里長參政權議題，皆不應成為轉移焦點的政治議程。

而相較於蔡英文時代，單厚之認為，當前國際氛圍與中美關係正處改善趨勢。川普口中的G2格局，從中俄戰局到美中互動皆釋放緩和訊號。美國財政部長貝森特曾公開提及，美中領導人2026年頻繁會面與互訪計畫，美國在處理國際戰略時，也需要中國大陸協助終結俄烏戰爭。單厚之擔憂，當華府不再明確與台灣站在同一陣線，「芒果乾式敘事與對抗工具性論述」的效果，也必然減弱。

針對中日關係近期因日本首相高市早苗「存立說」而升溫的對立，單厚之也指出，川普與習近平、高市早苗兩度通話，傳達的訊號為避免對立升級、讓事態降溫，而非明確力挺任何單方立場，凸顯出台灣在捕捉國際訊號時的錯位。

