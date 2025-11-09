苦不能苦孩子 77歲阿嬤守護雲林家扶童逾40年

77歲認養人王麗珠擔任家扶中心認養人逾40年，特地來與認養童相見歡。(記者黃淑莉攝)

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「我帶著孩子吃過的苦，不捨得別的孩子也吃苦！」77歲王麗珠今(9)日出席雲林家扶兒童與認養人相見歡，說起40多年前加入認養人原因，陸續資助過9個孩子，她說，看到孩子長大、上學很高興。

雲林家扶中心今天在林內紫蝶生態地景園區辦理認養童與認養人相見歡，共有300多人參加，出席的認養人來自北中南各地，年紀最長77歲、最小只有1歲，大人小孩一起手作紙蝶吊飾，場面溫馨。

王麗珠表示，她與先生在市場攤位賣雜貨及古早味芋粿、紅龜粿等，1970年先生過世，當時兒子才4歲、女兒還在肚子裡，她靠著市場攤位養家，但經常1天賺不到100元，積欠2年租金，好不容易存夠要繳清租金，卻還要支付滯納金。

王麗珠指出，無計可施下，她提筆向當時行政院長蔣經國求助，得以繼續在市場做生意，先生過世10年還清債務，有天看到報紙知道家扶中心急找認養扶助弱勢孩童，想起兒女跟著她吃過的苦，不想同樣境遇的孩子也吃苦，加入認養人，沒想到時間飛逝已過40多年。

她說，看到孩子長大、上學很高興，未來會繼續認養。陪同出席的孫女說，受到阿嬤善舉影響，她大學、研究所選讀社工系。

另協禧電機擔任認養人8年，每個月認養近百名家扶兒，連續7年邀請近百名親子齊聚參加，今天還特別準備「打狗球餅禮盒」送給公司認養孩子，以實際行動鼓勵孩子突破困境。

雲林家扶中心主任廖志文表示，雲林家扶的扶養童有900多人，扶養人約有2700人，這幾年因大環境不景氣、物價飆漲，認養人減少約1、2成。

雲林家扶中心認養童與認養人相見歡。(記者黃淑莉攝)

雲林家扶中心辦理認養童與認養人相見歡，大人小孩一起手作紫蝶吊飾。(記者黃淑莉攝)

