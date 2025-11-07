苦主嘆買房「3大爛事」！內行人揭1類型：風險更大

生活中心／張予柔報導



買房市多數人一生中的重大目標，但遲遲不降的房價和各種潛在問題，往往讓夢想變成惡夢。近日有網友在PTT發文抱怨，直呼「買房根本像在開盲盒」，運氣不好就會遇到很多爛事，貼文曝光掀起網友熱烈討論。對此，有網友指出「買預售才叫開盲盒，連外觀顏色都敢跟模型廣告不同」。









有名網友發文列出3種買房後可能遇到的各種「爛事」，意外引起共鳴。（圖／中信房屋提供）

有一名網友以「買房子就像在開盲盒」為題在PTT發文，列舉了3種買房後可能遇到的各種「爛事」。第1點是天災人禍難以預測，像水災、火災、地震、土石流、氣爆、地層下陷等，都可能導致高額財產損失，「誰先遇到算誰衰」；第2點是房屋本身的瑕疵問題，包括設計不良、施工品質不良導致的漏水、磁磚剝落、排水堵塞、電路故障等，讓人光是維修就筋疲力盡。第3點則是最讓人頭痛的人為因素，從建商擺爛、管委會紛爭，到惡鄰居、裝潢蟑螂、租屋蟑螂、小飛俠等，「根本花錢找罪受」。

原po直言，買房不如買股票，至少不用花一堆時間處理。（示意圖／民視新聞資料照）

他坦言，雖然買房能提升居住品質，但也是充滿挑戰的過程，「還能學到各種建築、裝修、法律等知識」。不過也直言，房產不是好投資，花時間、花錢又壓力大，「還不如買股票，雖然也會遇到各種利空造成損失，但至少不用花一堆時間處理」。

貼文底下，有人指出真正風險其實在「預售屋」，直言像在開盲盒。（圖／民視新聞資料照）

貼文曝光引發熱議，許多網友紛紛留言「你買什麼東西，會沒風險？」「出門都像開盲盒，隨時可能被車撞」、「答案是地球太危險了，到處危機」。也有人指出真正風險其實在「預售屋」，直言「買預售才是開盲盒，外觀顏色都能跟模型不同」、「預售屋問題一堆，穿心樑、污水管、樓高縮水通通來」、「一堆人預售買得比成屋貴」。





原文出處：買房像「開盲盒」？他血淚控「3大爛事」內行人揭1類型：風險更大

