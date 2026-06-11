苦撐無止境手術化療...他靠「打電動」撐過最黑時刻，德國29歲抗癌玩家感謝文逼哭網
PlayStation 和 Xbox 遊戲主機成為了抗癌路上的心靈避難所！一名來自德國的 29 歲玩家 Round-Salamander-674 近日在 Reddit 社群感性發文，表示在自己最艱難的化療期間，遊戲成為了他短暫逃離現實痛苦與癌症折磨的唯一出口。
Round-Salamander-674 在 PlayStation 和 Xbox 板上各發了一篇感謝文，感謝《戰神》、《對馬戰鬼》、《最後一戰》、《戰爭機器》等遊戲背後的開發團隊。他分享自己於 29 歲那年被診斷出罹患癌症第四期，從此之後，生活便陷入了永無止境的手術、化療、住院、恐懼與疼痛，每天都只能咬牙靠著意志力苦撐。
而遊戲帶給他的，是在漫長化療與心靈最黑暗的夜晚裡，那些扣人心弦的劇情、角色、世界觀和配樂所給予的平靜與撫慰。在那些時刻裡，有那麼幾個小時，是他可以不必再去想癌症、治療、生存或恐懼。所以他非常感謝 PlayStation 和 Xbox，也謝謝所有創造出這些難忘回憶與世界的開發者們。
該文章雖然被一些網友質疑真實性，但仍吸引了不少網友留言加油打氣。更有曾罹患大腸癌第三期的 35 歲玩家現身，鼓勵他熬過最艱難的旅程，未來只會更好；也有網友藉用經典遊戲台詞《最後生還者》的「忍耐並活下去」來為他打氣，祝福他早日康復，能健健康康的在家裡享受遊戲。
還有其中一名 28 歲的淋巴癌患者表示，他住院化療最痛苦、甚至意識模糊的那週，全靠父母帶來的一台電視和 PS5 玩《Pragmata 人機迷網》，才幫他熬過了人生最低谷的時刻；另一位痛失愛子的父親則留言寫下，自己因白血病逝世的 14 歲兒子生前也是個頂尖玩家，甚至在病床上拿到了《艾爾登法環》與《隻狼》的白金獎盃。
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