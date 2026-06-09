苦撐15小時後獲救 馬太鞍溪工地主任住院觀察

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受滯留鋒面與山區連日豪雨影響，花蓮馬太鞍溪溪水瞬間暴漲，承攬林保署防砂壩工程的鄧姓工地主任，昨日（8）中午駕駛吉普車協助撤離機具時，不幸遭洪流沖走失聯，經過15小時搜救，終於在下游約9公里處河床發現他受困，順利在今天凌晨4點成功將人救出，並送往花蓮慈濟醫院急救。院方表示，他的意識清醒、生命徵象穩定，主要為全身擦挫傷及輕微腦出血，目前已安排住院觀察中。

「抓到了，後面要幫忙扶喔。」

救難人員徹夜搜索傳來好消息，將深陷泥濘的男子從馬太鞍溪河床救出，大家趕緊檢查傷勢，為虛弱的他披上毛毯保暖。

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花蓮縣光復消防分隊長 葛偉治：「利用空拍機熱顯像儀，發現(河床)有人形成像 ，定位座標後 因為患者位處於，河岸的沙洲泥濘區域，搜救行動一度受阻。」

「中央到尾部的水位比較深。」

林業保育署花蓮分署長 黃群策：「很多泥濘所以，(橡皮艇)根本拉不動，連怪手都拖不動，之後就直接下到溪床，一邊用抬 一邊用人拉的，就在清晨4點35分的時候，順利把人救上來。」

回顧事件經過，受到豪雨影響，8號中午，鄧姓工地主任駕駛吉普車到馬太鞍溪撤離機具，沒想到溪水暴漲湍急，將他連人帶車沖往下游。

「大哥忍耐一下喔。」

花蓮慈院緊急暨災難醫學科主任 徐子恒：「他送來的時候，其實全身都有一些擦傷跟挫傷，都是一些髒水爛泥，都有把他清洗乾淨，我們再仔細檢查，他腦部其實因為有受到撞擊，有一點點的腦出血。」

經過15個小時的搜索，終於在下游找到鄧姓主任，雖然幸運獲救，但仍需住院觀察。

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