苦瓜胜肽保健食品真的有用？專家提出原因及選擇 4 要訣

在食品安全日益受到重視的時代，民眾在購買保健食品時必須格外謹慎，如何挑選也成了一門重要學問。近年，因苦瓜有助代謝、調整體質而備受關注，相關的保健食品更是如雨後春筍般出現。但苦瓜胜肽保健食品真的有用嗎？

據糖尿病關懷基金會資料，苦瓜含多種生物活性物質，被認為可活化過氧化體增殖劑活化受器（PPAR），改善細胞的胰島素抗性，也可透過增強葡萄糖轉運子（GLUT4），將更多血糖從血液中運送至細胞內，清除血液中過高的血糖。

廣告 廣告

台灣輔助醫學醫學會理事長陳韜名醫師表示，是目前最常被用來研究控制血糖的食物之一。然而，隨著苦瓜胜肽保健食品熱潮興起，市面上含有苦瓜胜肽成分的產品琳瑯滿目。

他說到，苦瓜胜肽產品有的主打「高劑量」，有的強調「進口山苦瓜」，卻鮮少有公開真正的關鍵成分或臨床驗證，讓人非常憂心，提醒民眾在選購時務必謹慎。

陳韜名呼籲，挑選苦瓜胜肽保健食品時，應遵循「科學、實證、安全」三大原則，以確保效果與安全兼顧。此外，為了幫助民眾在面對市場眾多選擇時能更精準判斷。

陳韜名提出代謝管理保健食品選擇的 4 要口訣，讓民眾選擇補充苦瓜胜肽相關保健食品時，也能安心穩定身體機能：

口訣 1「要明確」：要有明確的機轉的成分來源

市面上許多產品只標示「苦瓜粉」或「苦瓜萃取物」，成分來源與活性皆不明，民眾無從得知吃進肚子的是否真的有效。對此，陳韜名建議，應選擇作用機轉已精準鎖定的成分，才能確保補充的安全與實際效益。

經研究證實，苦瓜中的專利定序 19 肽（mcIRBP-19）能模擬胰島素的作用，如同「鑰匙」般精準接合胰島素受體（IR），並活化下游訊號路徑，這個過程可有效幫助身體維持正常代謝。

陳韜名提醒，民眾若能了解成分如何與代謝系統互動，並確認產品是否經過精準定序與標準化製程，就是進行科學選擇、確保保健食品安全與功效的第一步。

口訣 2「要科學」：依據臨床實證資料選擇產品

選擇輔助保健食品的核心在於「有效性」與「作用保證」。具備科學實證的苦瓜胜肽產品，其研發成本與安全驗證要求更高，若產品經過科學實驗並獲得國際期刊發表，其產品可信度與市場價值也相對較高。

相較之下，未經科學實驗證的產品雖然價格較低，但民眾無法確保其產品是否對健康維持有助益。因此，建議在選購時優先選擇具備臨床或學術認證的產品，不僅能確保健康效益，也能避免無效投資。

口訣 3「要認證」：認明具安全與品質認證的產品

陳韜名表示，保健食品屬於長期食用的產品，其安全性與穩定性至關重要。建議選擇已獲得國家級或國際級官方機構所頒發的品質或安全認證（如 SNQ 國家品質標章、美國 FDA 認可），或是具備臺灣輔助醫學會優良產品品質評鑑標章，皆確保產品在製造過程中的規範與品質控制。

由於許多天然物來源的產品可能因製程不良而有農藥殘留、重金屬超標等疑慮，選擇具備安全認證的產品，才能從源頭避免過量或不明來源的成分造成健康風險與身體負擔。

口訣 4「要適合」：建立適合自己的健康管理計畫

陳韜名進一步指出，保健食品應被視為整體健康管理計畫的「助力」，而非主要治療方式。代謝平衡的核心仍需建立在健康飲食、規律運動等生活型態的改變上。

糖尿病或糖尿病前期者應定期進行血糖、血壓、血脂的檢測，並與醫師或營養師討論，根據個人體況量身定制健康管理方案。唯有將科學輔助、生活調整與定期追蹤三者整合，才能建立長久有效的健康管理計畫，達到真正的健康維持效果，確保所有努力都能被量化與有效管理。

文 / 黃慧玫、圖 / 楊紹楚