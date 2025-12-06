「苦盡柑來遇見你」！ 朴寶劍.IU.崔代勳.文素利齊聚AAA

高雄市 / 綜合報導

AAA頒獎典禮10周年，首次移師高雄舉辦，今(6)日晚將在世運主場館登場，這次的卡司陣容可以說韓劇中的男神女神都來了，其中，在這一屆(2025)獲得青龍戲劇大賞的「苦盡柑來遇見你」，戲中的主要幾名演員，包括朴寶劍、IU、崔代勳、文素利、李濬榮全都來了，粉絲們都相當期待他們今晚在典禮中的合體亮相。

第10屆AAA頒獎首度移師高雄今日將在高雄登場，其中這一屆(2025)獲得青龍戲劇大賞的「苦盡柑來遇見你」中幾位主要演員，包括劇中男主角飾演寬植的朴寶劍，演女主角愛純的IU以及中年愛純的文素利，還有劇中演愛罵人船長，夫尚吉的崔代勳，飾演愛純前男友英凡的李濬榮，全都來了，讓粉絲們都相當期待。

頒獎典禮中他們的合體，回味「苦盡柑來遇見你」中幾個人的精彩演出，一早典禮現場，世運主場館外全都是人，都是一早就來排隊要領取相關贈品，而典禮即便下午1點半才開放進場，很多粉絲也都早早就來，一個個都相當興奮等著一睹偶像風采。

