《苦盡柑來遇見你》演員送急診！ 文素力曝元旦確診「急性腎盂腎炎」

韓國資深演員文素利過去憑藉多部作品拿下青龍電影獎、大鍾賞影后，去年則在《苦盡柑來遇見你》中，飾演IU主演角色「吳愛純」的中年時期，演技再度獲得關注。不過，1日卻傳出她緊急送醫的消息，引發粉絲熱議。

韓國資深演員文素利在《苦盡柑來遇見你》中，飾演IU主演角色「吳愛純」的中年時期，演技再度獲得關注。（圖／@pigduck_moon）

文素利1日在IG限時動態上發出1碗餃子湯的照片，並透露自己因確診「急性腎盂腎炎」，當天進急診接受治療。對於新年第一天就送醫一事，文素利也抱持著樂觀的態度表示「就當作破財消災吧」，並期許新的一年能以更健康的狀態投入工作，同時提醒大家要多注意身體健康。

據了解，急性腎盂腎炎為上尿路細菌感染所引起，常見原因包括大腸桿菌自膀胱逆流至腎臟，或透過血液感染腎臟，症狀可能包含高燒、下腹部壓痛、肌肉無力及噁心嘔吐等。



