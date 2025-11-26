《苦盡柑來》爆紅成現象韓劇！導演來台親授「大師心法」 震撼台灣演員

記者趙浩雲／台北報導

Netflix與台北金馬影展共襄盛舉，致敬華語世界與全球頂尖的創意敘事及影視產業。透過金馬電影大師課、金馬創投會議設獎、最新台灣影集世界首映與國際作品放映等四大亮點，從幕後到幕前，串起創作者培育、創意開發到作品曝光，與金馬影展一同支持台灣創意產業鏈。

而在上週末，馬士媛以廣受好評的電影《左撇子女孩》，拿下本屆金馬獎「最佳新演員」。本片由鄒時擎執導，並由西恩·貝克共同編劇與監製，11 月 28 日在部分國家/地區於 Netflix 上線。Netflix 與金馬重磅合作，首先聚焦幕後人才培育。今年現象級韓劇《苦盡柑來遇見你》風靡台灣觀眾，Netflix 特別邀請神劇推手金湲錫導演來台，開設金馬電影大師課。

金導演向現場超過兩百名台灣影視界學員，從故事塑造到角色建構，不藏私分享執導經驗與細節，導演也鼓勵影視工作者：「即使表面上看起來失敗了，但努力的過程當中有所收穫、有再次嘗試的動力，這就是成功的失敗。」

Netflix邀請《苦盡柑來遇見你》韓國名導金湲錫，在金馬電影大師課傳授爆紅韓劇執導心法。（圖／Netflix提供）

《人選之人—造浪者》導演林君陽分享大師課收穫：「一直認為能讓觀眾放棄懷疑地入戲是我們做戲者的最高標準，我習慣的方法經常是盡可能地去貼近現實的細節。今天聽金導演的分享，對我來說最醒腦的是他傳達的這個概念：『缺乏現實的幻想是空洞的，沒有幻想的現實則過於沈重』。聽完大師課的現在一直想著，除了對現實細節的追求，我也該要對「幻想」這個向量，多加上一些砝碼看看會發生什麼事。」

《人生清理員》演員蔡嘉茵：「即便是一堂大師課，金導演也從頭到尾鋪陳地很好，知道聽眾什麼時候可以放開笑，什麼時候需要被激勵。導演的作品風格轉換很大，勇於跳脫舒適圈，也提醒了我們要回到故事的本質、回歸本心。」Netflix 與金馬 62 攜手，從幕後的人才交流、創意支持，到幕前的作品放映，全面展現對台灣創意產業的支持。未來，Netflix 也將持續與在地夥伴合作，共同支持台灣創意產業。

