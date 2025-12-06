《苦盡柑來》CP台下合體坐一起！IU優雅揮手 朴寶劍帥翻紅毯

《苦盡柑來》IU、朴寶劍在AAA合體了。翻攝自LINE TV



2025年Asia Artist Awards（AAA）今（12/6）日晚間於高雄世運主場館盛大登場，《苦盡柑來遇見你》的人氣CP朴寶劍、IU（李知恩）一前一後踏上紅毯，台下也被目擊兩人坐在一起；IU右手邊則是日本男星佐藤健，備受全場矚目。

率先登上紅毯的IU連環比出手指愛心，接著對著鏡頭送上飛吻，最後更搭配典禮名稱，特別比出象徵AAA的「A字手勢」；朴寶劍則以黑白簡約西裝亮相紅毯，氣質溫柔俊朗，步上紅毯瞬間引發直播聊天室尖叫洗版。

今年AAA星光熠熠，典禮由IVE張員瑛與2PM李俊昊共同主持，出席陣容豪華，包括林俊傑、RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、WOODZ、TWS、AHOF、KISS OF LIFE、YENA等人氣歌手；戲劇方面，除IU外，還有朴寶劍、潤娥、惠利、金裕貞、李濬榮、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利與日本男神佐藤健等大咖共襄盛舉。

