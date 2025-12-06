《苦盡柑來》CP牽手放閃領情侶獎！ IU甜喊：謝謝朴寶劍

朴寶劍（右）與IU一起獲頒最佳情侶獎。翻攝LINE TV

韓國音樂盛事「AAA頒獎典禮」（亞洲明星盛典）今（6日）下午4點在高雄世運主場館揭獎，IU與朴寶劍今以主演的夯劇《苦盡柑來遇見你》勇奪最佳情侶獎，IU挽著朴寶劍的手走向領獎台，甜暈全場5萬人！

朴寶劍（左）與IU牽手走向領獎台。翻攝LINE TV

IU很開心《苦盡柑來遇見你》獲得觀眾喜愛。翻攝LINE TV

IU（左）笑著說感謝朴寶劍。翻攝LINE TV

在分享得獎感言時，朴寶劍真心地說：「今年真的過得非常幸福，是很難忘的一年。」並表示衷心感謝大家喜愛《苦盡柑來遇見你》。「承載著大家給我的這份厚愛，我會以更好的作品回饋大家。」

IU也開心地說：「能和朴寶劍一起以《苦盡柑來遇見你》拿下這座獎，真的很開心。現場也看到許多喜歡《苦盡柑來遇見你》的粉絲，非常感謝一路支持這部作品的觀眾。」更提到今天來了許多劇組演員，已像是慶典一樣，更特別點名朴寶劍，「感謝你，朴寶劍！」再度展現兩人的絕佳默契。

簡稱AAA的Asia Artist Awards 2025，由韓國媒體STARNEWS（스타뉴스）主辦，是韓國第一個橫跨韓劇及K-pop的典禮盛會，吸引人氣偶像、大勢演員齊聚一堂。邁入10週年的AAA，今年首度移師台灣舉行，除了今天的AAA頒獎典禮，明天還將有「ACON 2025」音樂節輪番登場，兩天活動台灣觀眾都可透過三立都會台或是LINE TV觀看直播。



