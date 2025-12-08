《苦盡》IU前男友和蒼井優談戀愛！他爆料：接吻時超緊張 跨國純愛超甜

記者王培驊／台北報導

蒼井優在片中演繹充滿隱忍與壓抑的婚姻生活，以及因命運捉弄而招致的艱苦磨難。（圖／天馬行空提供）

日本殿堂級導演山田洋次執導的第91部作品《東京計程車》，邀請了國寶級影后倍賞千惠子與國民偶像木村拓哉擔綱主演，演繹一段笑淚交織的人生悲喜劇。倍賞千惠子在片中飾演一位年輕時飽受磨難的女性菫，年老又孓然一身的她，決定在前往養老院度過餘生的路上，最後回望記憶中每一個東京角落，因而與木村拓哉飾演的計程車司機，開啟了一段美好旅程。

蒼井優(左)與以《苦盡柑來遇見你》中深植人心的韓國男星李濬榮(右)上演浪漫初戀情節。（圖／天馬行空提供）

年輕時期的菫找來大滿貫影后蒼井優飾演，這也是蒼井優第六次出演山田洋次的導演作品，對於此次再度加入山田洋次的劇組，她坦言非常開心，同時也對於自己能飾演倍賞千惠子的年輕時期表示非常榮幸，簡直是夢想成真。首映會上，她也特別向山田洋次導演提議，「我們現在有《東京計程車》，但日本還有46個都道府縣，可以繼續拍《大阪計程車》、《新潟計程車》、《北海道計程車》，我想看到木村拓哉繼續在各地開計程車！」對此，木村拓哉也欣然答應，「既然如此，那就出發吧！」

蒼井優(左)對於自己能飾演倍賞千惠子(右)的年輕時期表示非常榮幸。（圖／天馬行空提供）

蒼井優在片中演繹了菫年輕美好的無果初戀、充滿隱忍與壓抑的婚姻生活，以及因命運捉弄而招致的艱苦磨難，她的演出成功展現了昭和時代女性的溫柔與頑強。其中，她與近年以《苦盡柑來遇見你》、《我們的浪漫電影》等韓劇深植人心的韓國男星李濬榮上演的浪漫初戀，更是令觀眾印象深刻，兩人快樂地在舞池跳舞、擁吻，最終卻因大時代因素而從此分隔兩地，再也無緣再見，令人不勝唏噓。首次挑戰演出日本電影的李濬榮表示，「多虧山田洋次導演對情感的細膩掌握，我很自然就投入角色。」導演山田洋次也爆料，李濬榮知道自己將與女神蒼井優有親密吻戲時，一度很緊張，但是當真正開拍時，立刻很專業地完全投入演出。《東京計程車》將於12月24日在台上映。

計程車司機宇佐美浩二（木村拓哉 飾）的生意上門了，預計從東京柴又出發，前往神奈川葉山的一處療養院，乘客是85歲的高野女士（倍賞千惠子 飾）。旅途中，兩人逐漸對彼此敞開心扉，高野女士提出了一個請求，想趁此機會「好好看看東京的最後風景」，於是宇佐美依照她的要求，開車前往東京各地。同時，高野女士也娓娓道出自己過去不平凡的人生。短短一天，這場計程車司機與乘客之間的偶然邂逅，正逐步改變他們的心境、轉動他們的人生。超值預售套票於博客來售票網、天馬行空表單、光點台北電影院熱賣中，購買單人套票即可獲得「A3中文海報」壹張，數量有限，售完為止。

