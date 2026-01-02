《苦盡》IU媽媽元旦送急診！剛奪影后...腎臟急性發炎 最新病況曝光

記者王培驊／綜合報導

文素利在《苦盡柑來遇見你》中飾演 IU 母親角色而被觀眾熟知。（圖／翻攝自IG @pigduck_moon）

曾因在《苦盡柑來遇見你》中飾演 IU 母親角色而被觀眾熟知的韓國資深演員文素利，元旦驚傳送醫消息。她1日在社群平台親自透露，新年第一天因身體不適被送往急診室治療，消息曝光後立刻引發粉絲關心。

文素利在元旦緊急被送往急診。（圖／翻攝自IG @pigduck_moon）

文素利在貼文中寫下：「2026年大家新年快樂，新年第一天因為急性腎盂腎炎進了急診室，不過就當作是擋煞吧！今年會以更健康的狀態，好好享受工作。」即便突發就醫，她仍以一貫樂觀態度向外界報平安，並不忘叮嚀大家「一定要顧好身體，不要生病」。她也同步曬出照片，畫面中是一碗熱騰騰的湯品，透露在急診治療後已返家休息。貼文底下湧入大量留言，粉絲紛紛表示「幸好不是大事」、「新年先擋掉不好的」、「祝早日康復」，為她送上祝福。

文素利和IU感情相當好。（圖／翻攝自IG @pigduck_moon）

文素利、朴寶劍。（圖／翻攝自IG @pigduck_moon）

文素利近年作品能量驚人，去年憑藉戲劇《苦盡柑來遇見你》中飾演 IU 的母親角色，再度引起高度討論。她在劇中詮釋歷經歲月洗鍊、為家庭付出一切的母親形象，細膩演技讓觀眾頻頻落淚，也讓年輕世代觀眾重新認識這位實力派演員。

事實上，文素利演藝資歷深厚，1999年以電影《薄荷糖》出道，後續在《綠洲》、《我人生中最精彩的瞬間》、《我們三姊妹》等作品中展現跨類型演技，近年更在影視與綜藝間活躍。她日前也奪下亞洲明星盛典年度最佳女演員大獎，聲勢正旺。

