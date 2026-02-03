苦等六年！芒果歌王楊哲經營「芒果營運中心」啟用時間曝光 盼能刺激國旅

芒果歌王楊哲推出應景新專輯《馬到成功》，今(3日)參加豪記唱片記者會，也分享自己的愛的結晶，苦等六年的「芒果營運中心」申請終於過關。一方面也期盼能刺激國旅，畢竟遊墾丁觀光客少很多，「以前一年一千萬，現在兩百萬。」

楊哲透露，媽媽在家跌倒，日前因疼痛難耐緊急送醫，X光一照才驚覺竟是「髖關節」斷裂。由於術後行動不便，加上老人家愛面子，怕半夜吵醒家人，竟因不敢下床小便而長期「憋尿」，甚至對穿尿布感到自卑與排斥，最終導致尿道發炎、營養失衡。楊哲心疼地說：「媽媽因為疼痛導致食慾不振，鈉離子過低造成持續昏睡，這種情況下根本無法進行全身麻醉手術，看得我們心都碎了。」

除了家務事，楊哲近年來在公益事業上的投入也備受矚目。針對先前曾參貴賓哥公益直播，楊哲回應兩人沒有私交：「我每年都會撥出公演的部分收益做公益，大約十幾二十萬左右。當時看到家境困難的腦傷患者，純粹是想拋磚引玉。」面對近期公益直播的紛紛擾擾，楊哲強調自己立場中立，目前偏向將款項捐贈給紅十字會等具公信力的單位，「我們只是單純想盡一份力，救急不救窮，不希望被捲入事業化的爭議。」

▲ 龍千玉領軍謝金晶、楊哲、陳淑萍逛春聯大街，迎金馬好彩頭。（圖：豪記唱片）

楊哲也分享愛的結晶，苦等六年的「芒果營運中心」申請終於過關，即將動工，於枋寮往墾丁的大馬路口，夏天可望開啟使用，購地加上蓋廠房耗資2500萬，百分之80的貸款，讓自己的肩膀更重，這也是我的甜蜜負擔，老婆鼓勵我們要更努力經營，因此馬年做為我的人生轉折點，將從高雄搬回屏東枋寮，親自坐鎮「芒果營運中心」，要好好的將夢想成真，命理老師說馬年是我的順利年，計畫很容易實現，因此我要更積極的努力，打拼歌唱與芒果事業。

