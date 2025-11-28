苦等四個月！ 高雄3歲童等不到骨髓移植病床病逝

高雄市 / 綜合報導

高雄市一名3歲男童，小恩碩，去年12月罹患嚴重再生不良性貧血，需要進行骨髓移植，千辛萬苦媒合到捐贈者，沒想到病床得等上七個月，一直到2月才得知4月份，林口長庚醫院有病床，家長以為能夠早日進行手術，但小恩碩卻在3月不敵病魔 而離世 ，讓家長相當悲傷。根據衛福部資料顯示，國內骨髓移植病床，共有121床，但是高雄市卻只有6床，對此小恩碩的媽媽，盼望南北醫療資源落差的問題能夠改善，別再有病患因為病床不足，而有遺憾。

站在床上活蹦亂跳，面對鏡頭，露出燦爛笑容，儘管這時身體已經出現不適，人在醫院接受治療，但年僅三歲的男童，「小恩碩」，勇敢抵抗病魔，這模樣，家長看了相當揪心，這段畫面，現在成了回憶。

男童家長說：「他就是在我們去年的10月9日，因為感冒的因素，其實我們那時候有就近去找診所，那時候他們都覺得不嚴重，因為我看到小孩子的眼睛有一點點黃，所以我們就把他帶去醫學中心的急診，就是做這個抽血檢驗，後來發現肝指數很高，所以我們就入院治療這樣。」

原來家住高雄的小恩碩，去年12月，罹患了嚴重再生不良性貧血，需要骨髓移植，好不容易找到捐贈者，卻萬萬沒想到，高雄的醫院病床得要等上七個月，直到今年2月，接獲林口長庚，4月就有病床的消息，以為能提前進行治療，但小恩碩卻在3月不敵病魔。

男童家長說：「這個醫生一開始跟我說，你是一輩子可能遇到這一次，但是我這一輩子已經不知道，因為沒有病房，而我送走多少個孩子。」

家長心痛，小朋友這麼離開人世，但也因為小恩碩的案例，發現南北醫療品質仍存有差距，因為根據衛福部統計，全台骨髓移植病床，共計121床，台北共計60床，但高雄卻只有6床。

男童家長說：「醫生真的對我們真的呵護有加，也非常的用心治療，但他告訴我，他真的是手無寸鐵的在打這場仗，因為醫療設備的不足。」小恩碩案例，也讓家長，盼望病床數能夠增加，好讓病患們，不再錯過黃金治療期，悲劇能避免再度發生。

