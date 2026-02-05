苦等焚化爐 南投縣府：30萬噸垃圾無處去 若卡關沒備案
南投縣是台灣本島唯一沒有自主垃圾焚化設施的縣市，垃圾長期仰賴外運處理，但各縣市焚化量能吃緊，代燒空間，逐年縮減，全縣垃圾堆積量已近30萬噸，形成多座發臭的垃圾山。若焚化爐卡關，縣府坦言，那就請中央協調垃圾去化或覓地處理。
南投縣長許淑華昨表示，今年是選舉年，賴清德總統身兼黨主席職務，也將開始下鄉帶黨內候選人參加活動，屆時除了政治活動，也想聽聽他對南投縣是全台唯一沒有焚化爐，造成垃圾堆積嚴重問題，有何看法。
她強調，不會將垃圾問題留給下一任，現在透過客觀的科學驗證，依據環境部指導的最高標準來規畫興建焚化爐，都能公開檢視，希望中央及各界能理性討論，來解決垃圾堆積嚴重的狀況。
縣府指出，南投縣每日產生250公噸以上垃圾，實際能外運處理約140公噸，垃圾外運代燒量嚴重受限，不少垃圾僅先壓縮打包處理，目前全縣垃圾堆積量已將近30萬公噸，亟需焚化爐協助去化，為此覓地規畫興建。
只是，南投土地97%都是山坡地，山坡地一定無法興設焚化爐，剩下僅3%土地可用，還要找空曠可用的土地，經過全面盤點評估，好不容易才找到名間鄉這塊預定地。縣府坦言，若最後卡關，目前暫無備案作法。
縣府強調，該處預定地離茶產區超過5公里，經評估後對茶葉影響甚微，才會選址於此，假設已依法按相關程序辦理，最終仍卡關，就盼中央扛起責任，協調其他縣市支援去化南投垃圾，或協助重新盤點土地，提供更合適、衝擊較小的國有地。
焚化爐選址茶鄉...茶農憂背汙名 縣府：台大檢驗無影響
南投名間是手搖飲茶葉重鎮，供應全台約七成至八成的原料茶。環團質疑，焚化爐蓋在茶園旁，名間茶將與空汙聯結，影響名間茶葉產業...
觀察站／焚化爐爭議：中央各吹一把號 地方概括承受？
南投縣垃圾問題是多年沉痾，縣長許淑華在首屆任期、又逢選舉年推動興建焚化爐，在政治上幾乎是「自殺行為」，不過作為全台唯一沒...
環境部：尊重地方自治 但垃圾自主處理「確有必要」
南投名間特定農業區設置焚化爐引發爭議，農業部長陳駿季揚言會對農地變更做最好的把關，南投縣政府則表示若焚化爐卡關，請中央覓...
南投名間焚化爐爭議 羅美玲籲：可辦公投體現民意
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導 南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐，日前第二階段環境影響評估範疇界定會議，上百位自救會民眾質疑選址不當，將影響下游聚落用水，還有茶園、果樹等農作物安全。立委羅美玲認為，名間鄉要不要蓋焚化爐，這牽涉的是農地保護、茶業命脈、居民健康，以及基本的程序正義，呼籲縣府擴大民意徵詢，必要時可舉辦公投來體現民意，尋求政策落實雙贏。 ...
名間焚化爐爭議白委籲撤回國有地撥用 許淑華：努力克服所有困難
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／南投報導 南投縣名間鄉欲興建焚化爐的爭議不斷，民眾黨立委陳昭姿今（5）日表示，名間焚化爐預定地是行政院核定，財政部國有財產署將特定農業區農地撥給南投縣政府，如今農業部稱會嚴格把關，質疑行政院、農業部是否在玩兩面手法，呼籲應撤回國有地撥用。南投縣長許淑華則強調，不會再把垃圾問題留給下一任，將以客觀數據說話，包括環境部指導的最高標...
南投蓋焚化爐 許淑華籲賴總統表態
南投縣政府計畫在產茶重鎮名間鄉興建焚化爐，引起居民反對。民眾黨立委陳昭姿5日與環團舉行記者會指出，名間焚化爐預定地屬特定農業區，撥用則是行政院核定，質疑行政院跟農業部在玩兩面手法，呼籲政府要撤回國有地撥用。
南投名間焚化爐爭議 政院：國有地移撥若不符規定會取消
南投縣政府規畫在名間鄉興建焚化爐引起爭議，當地民眾強烈反對，焚化爐預定地為國有土地移撥也引發關注。行政院今天表示，按照相關規定辦理國有地移撥，若不符合規定，會依程序取消；農業部說，目前還未收到南投縣府的相關土地變更案，農業部會站在農業生產立場審慎評估。
